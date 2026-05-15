San Cayetano: repararon el camino de acceso al balneario

15 mayo, 2026 0

En la mañana de este viernes, en San Cayetano, personal de la Dirección Vial completó los trabajos de reparación en el camino de acceso al Balneario, específicamente en el sector donde el desborde del canal de Mujica había provocado la rotura de un tubo de alcantarilla.

Por el momento, vehículos pesados tienen prohibido circular por el sector mencionado.

Desde el municipio recomendaron tener total precaución al transitar por el camino hacia el Balneario ya que continúa con gran caudal de agua tras el temporal de la anterior semana.

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