San Cayetano: representantes de Cultura en la final de los Bonaerenses

3 septiembre, 2022 Leido: 33

En la etapa regional de los Juegos Bonaerenses para las disciplinas de Cultura, San Cayetano logró clasificar a la instancia final a 4 participantes.

El pasado jueves, en Laprida, se llevó a cabo la etapa regional de la región XV, integrada por Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Gonzales Chaves, Laprida, Tres Arroyos y San Cayetano, oportunidad en que Yamila Acuña, Martina Fuentes Sánchez, Sofía Pecker y Enzo Piacquadío accedieron a la final que se realizará en Mar del Plata.

San Cayetano obtuvo los siguientes resultados:

Pintura universitaria: 1) Yamila Acuña.

Dibujo sub 15: 1º) Martina Fuentes Sánchez

Cuento sub 15: 1) Sofía Pecker

Poesía sub 18: 1) Enzo Piacquadío

Pintura sub 18: 2) Catalina Macedo

Fotografía: 2) Sofía D’Achille

Cuento sub 18: 2) Maren Schandeler

Teatro adulto mayor: 2) Miguel Martínez, María Cristina Acuña, Nilda Carrizo, Faustina Lugo, Irma Chioli.

También tuvo participación Cocinero sub 18.

