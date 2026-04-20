San Cayetano: reunión de instituciones deportivas/sociales

20 abril, 2026 8

En una acción que tuvo como premisa conocer las necesidades de las instituciones deportivas/sociales de la ciudad de San Cayetano, el intendente Miguel Gargaglione se reunió con representantes de los clubes Sportivo, Independiente y Ciclista. Lo acompañaron la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen y el Director de Deportes, Rodrigo Arana.

Durante el encuentro, se abordaron temas importantes como las actuales condiciones de las instituciones, sus necesidades, proyectos en desarrollo y las distintas actividades que están llevando a cabo. El diálogo permitió conocer de primera mano los desafíos que enfrentan los clubes y cómo la administración municipal puede ofrecer un apoyo efectivo.

Como parte de esta iniciativa de acompañamiento, se entregó material deportivo para fútbol (15 pelotas a cada uno de los clubes que practican esta disciplina), contribuyendo así a la mejora de las condiciones de entrenamiento y competición de los equipos locales. Por su parte, a Ciclista se le entregó el contrato que estipula las condiciones y monto ($ 1.400.000 mensual) que el Municipio abonará para las clases de natación que coordina la Dirección de Deportes.

“Esta acción reafirma el compromiso del intendente y su equipo con el fomento del deporte y el bienestar de los niños y jóvenes en la localidad. Gargaglione, como lo viene haciendo desde el inicio de su gestión, se comprometió a continuar trabajando en colaboración con las instituciones para impulsar el desarrollo de proyectos que beneficien a toda la comunidad”, destacaron en un comunicado municipal.

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