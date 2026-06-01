San Cayetano: Reunión de la Mesa COPRET con productores

1 junio, 2026 1

Encabezado por la Secretaria coordinadora y Directora de Producción, Cecilia Chipulina el viernes último se desarrolló un nuevo encuentro de la Mesa COPRET. En esta oportunidad se convocó a representantes del sector productivo para escuchar, entre otras cosas, la situación actual de sus actividades, personal a cargo, perspectivas a futuro.

Además de plasmarse las necesidades para la formación de los jóvenes del distrito, este encuentro posibilitó avanzar con la vinculación de un sector clave para potenciar el desarrollo local.

Asistieron al mismo, la Inspectora Jefe Distrital, Graciela Lambrecht; en representación de la Sociedad Rural, Graciela Carnevale; por “Molino San Cayetano”, Julio Simani y por “Carnicerías Nativos”, Lorena Azpeitia.

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