San Cayetano: reunión informativa por la etapa final de los Juegos Bonaerenses

14 septiembre, 2023

Con la presencia del intendente Miguel Gargaglione, en la Sala de Exposiciones del Espacio Cultural de San Cayetano se llevó a cabo la reunión informativa destinada a los clasificados para disputar la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2023.

Allí, el jefe comunal se mostró orgulloso por la “gran representatividad que tendrá San Cayetano en esta instancia final. A todos les deseo éxitos, a los más chicos decirles que el buen comportamiento es primordial y ante cualquier duda que surja no duden en hablar con los encargados de la delegación. Estaremos a disposición para que pasen hermosos días de competencias en Mar del Plata”.

Luego, tanto el director de Deportes, Pablo Tesone, como la directora de Cultura, Dolores Cosentino, dieron detalles del viaje, estadía y pautas de convivencia. Además, se hizo entrega de la indumentaria que se utilizará durante la competencia.

La delegación partirá este viernes a las 7, regresando el miércoles venidero a las 13 aproximadamente. Se alojarán en los hoteles Nuevo Horizonte e Iruña.

Los representantes sancayetanenses, quienes viajarán acompañados por profesores y funcionarios municipales, son atletas convencionales; atletas especial; fútbol tenis masculino sub 15; básquetbol 5×5 masculino sub 13; voleibol masculino sub 13; basquetbol 3×3 universitario masculino; fútbol tenis femenino sub 18; fútbol 11 masculino sub 16; básquetbol 5×5 femenino sub13; fútbol playa masculino sub 14; adultos mayores pesca; pentatlón y tejo femenino A y B, y mixto B; literatura cuento sub – 15; literatura cuento sub-18 y artes visuales objeto tri dimensional.

