San Cayetano: Salud bucal en Jardín de Infantes

2 septiembre, 2024 0

Implementar hábitos saludables desde pequeños es importante para la salud bucal. Desde la Secretaría de Salud de San Cayetano se abordan estos temas en instituciones educativas, haciendo hincapié en el cuidado y la prevención.

Es por ello que Estefanía Chioli, quien se especializa en odontología pediátrica, visitó días atrás el Jardín de Infantes Nº 2, donde brindó una charla a los niños de sala maternal del turno tarde.

Técnica de cepillado; higiene bucodental; alimentación respecto al consumo de alimentos saludables, no saludables y el impacto que genera en cavidad bucal; y el uso de hábitos no nutritivos como el chupete fueron algunos de los temas que la profesional charló con los alumnos.

Cuidar los dientes no es sólo lavarse (correctamente) a diario, sino también visitar periódicamente al odontólogo y tener una alimentación sana.

Volver