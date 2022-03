San Cayetano: Se conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

“Esta fecha propone mantener vivos la reflexión y la memoria social: no con el objetivo de depositar una visión estática sobre una etapa de nuestra historia, no con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, no con la intención de vivir con la mirada puesta en el pasado, sino con el objetivo de tener presentes los errores cometidos y las consecuencias sufridas, de mirarnos como ciudadanos, dinámica y reflexivamente, de mostrar conscientemente respeto por las familias víctimas, de confirmar los valores de la justicia y la verdad, en todo tiempo”.

Así comenzó el acto por el Día Nacional de la Memoria por la Justicia y la Verdad, llevado a cabo en el Gimnasio Polideportivo Municipal, pasadas las 18:00 horas. Previo a ello, temprano por la mañana fueron izadas las banderas en Plaza América. Allí también fueron colocadas ofrendas florales al pie del monolito que recuerda al sancayetanense José Luis Suárez, víctima de la dictadura militar. Asistieron, el Intendente Miguel Gargaglione, Silvana Suárez (hermana de José Luis); el ex Intendente Juan Carlos Marlats; el Presidente del HCD Martín Hauri; la Presidente del Consejo Escolar Julieta Beaín y funcionarios municipales.

Ya en el Gimnasio que lleva el nombre de “José Luis Suárez”, la Directora de Educación, Alejandra Santos fue la encargada de referirse a la fecha. Allí señaló: “Cuando referimos al 24 de marzo de 1976, recomponemos una época de la historia de nuestro país, cercada por la oscuridad y la tristeza.

Los años que transcurrieron bajo la dictadura de las Fuerzas Armadas estuvieron signados por una constante violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y un terrorismo de Estado que funcionó para el gobierno militar de facto como médula y ánimo social del Estado argentino.

El 24 de marzo no solo implica recordar lo ocurrido en esta etapa oscura de la historia de nuestro país, sino que también nos permite celebrar los avances que hemos logrado. En estos 46 años se ha logrado la concientización sobre la existencia y el valor del Estado de Derecho y un fuerte rechazo a la violencia política.

El objetivo final del Día Nacional de la Memoria es que nuestra República logre afianzar estos logros para proyectarse de manera positiva a un futuro promisorio en lo político, social y económico.

Reconstruyamos y trabajemos cada día, para merecer el valioso sentido de vivir en la República. Para que la verdad no sea relato, para que la memoria no sea selectiva, para que la justicia no sea sesgada”.

Culminado el acto protocolar, y ante la presencia de Silvana, amigos y compañeros de José Luis (con quienes compartió la pasión por el básquet como por ejemplo Omar Parrachini, Ángel Dambrosio, Luis Siri, Jorge Abdalatif, Manuel Farías) juveniles del Club Independiente realizaron una exhibición en homenaje al sancayetanense desaparecido, José Luis Suárez.

