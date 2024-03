San Cayetano: Se conmemoró el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

25 marzo, 2024

“Esta fecha propone mantener vivos la reflexión y la memoria social: no con el objetivo de depositar una visión estática sobre una etapa de nuestra historia, no con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, no con la intención de vivir con la mirada puesta, sino con el objetivo de tener presente los errores cometidos y las consecuencias sufridas, de mirarnos como ciudadanos, dinámica y reflexivamente, de mostrar conscientemente respeto por las familias víctimas, de confirmar los valores de la justicia y la verdad, en todo tiempo.”.

Así comenzó el acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Justicia y la Verdad, llevado a cabo frente al Jardín de Infantes Nº 2. El Intendente Miguel Gargaglione asistió acompañado de funcionarios, concejales y consejeros escolares.

En el acto protocolar, la Directora de la institución, Valeria Tisera fue la encargada de referirse a la fecha. Luego de narrar brevemente las propuestas de abordaje sobre la temática afirmó que “se trata de una parte de nuestra historia que es necesario conocer desde sus distintas versiones para comprenderla profundamente. De esta forma, el Jardín se convierte en un espacio donde contra historias y cantar canciones como un modo de encontrar las palabras que resignifican nuestra identidad y que nos permiten seguir proyectándonos hacia el porvenir. Contar, comprender, hablar, preguntar para que los sucesos terribles, como los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar, siempre se recuerden y nunca, nuca se repitan”.

Culminado el discurso, niños de sala de 5 realizaron una dramatización recordando a una de las autoras censuradas en aquel momento. Seguidamente, y en el marco del proyecto “El árbol de la memoria”, impulsado por la Dirección Provincial de Educación Inicial, el Intendente Gargaglione junto a la Directora del Jardín y funcionarios municipales entregaron especies arbóreas gestionadas por la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente a representantes de instituciones educativas presentes en el acto.

Con una suelta de palomas, símbolo de libertad, concluyó el acto por el Día Nacional de la Memoria por la Justicia y la Verdad.

