San Cayetano: se realizó el encuentro recreativo de adultos mayores

16 marzo, 2026 0

Con el objetivo de promover la inclusión y la recreación, el Municipio de San Cayetano, a través del área de Deportes, llevó a cabo un encuentro de adultos mayores en el Polideportivo Municipal. El evento, donde participaron vecinos y residentes del Hogar y Geriátrico Municipal, fue una celebración de la vida activa y un espacio ideal para el intercambio social.

Los asistentes disfrutaron de diversas actividades recreativas adaptadas a sus necesidades, tales como juegos de mesa, newcom, cornhole y ejercicios suaves dirigidos por profesionales de la salud y del deporte.

Destacaron desde el Municipio que “estas acciones no solo fomentan el bienestar físico, sino que también contribuyen a la salud mental, creando un ambiente de alegría y camaradería. Este tipo de iniciativas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, brindándoles la oportunidad de mantenerse activos, socializar y cuidar su salud en un entorno amigable”.

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