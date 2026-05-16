San Cayetano: se realizó el taller de compostaje a cargo de TACO Tres Arroyos Composta

16 mayo, 2026 1

La Dirección de Medio Ambiente de San Cayetano llevó adelante una nueva jornada orientada a promover el compostaje domiciliario en la comunidad con un taller a cargo de TACO – Tres Arroyos Composta.

El encuentro, que tuvo lugar en el Espacio Cultural Municipal, contó con una gran convocatoria de vecinos interesados en la gestión sustentable de sus residuos.

Los representantes de TACO compartieron su experiencia de gestión basada en la suscripción para la recolección de orgánicos que implementan en Tres Arroyos, exponiendo alternativas que buscan inspirar a futuros emprendedores locales.

El eje central del taller estuvo puesto en incentivar el compostaje en casa. En este sentido, se explicaron de forma práctica diferentes métodos accesibles para cada hogar, tales como el compostaje directamente a tierra, el armado de composteras caseras con materiales reutilizados y el uso de composteras plásticas, además de brindar consejos clave sobre mantenimiento, control de humedad y resolución de dudas frecuentes.

Como cierre de la actividad, se realizó una entrega de bolsas de compost y mulching generados localmente en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de San Cayetano, producidos a partir de residuos domiciliarios y restos de poda procesados con la chipiadora municipal. De esta manera, el municipio busca incentivar la mejora de huertas y jardines locales, potenciando de forma directa la economía circular en el distrito.

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