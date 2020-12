San Cayetano: se restablecieron las visitas en asilo y geriátrico

23 diciembre, 2020

Cumpliendo con un estricto protocolo, ayer martes se restablecieron las visitas de familiares a los residentes del Asilo y Geriátrico municipal. Éstas se realizan mediante encuentros programados y dentro de las Instituciones, en espacios adaptados a tal fin.

El hecho de evidenciarse una notable disminución de casos activos de COVID 19 en todo el Partido de San Cayetano, permitió que a pocos días de culminar este 2020 los vecinos puedan reencontrase con familiares residentes del Asilo y Geriátrico.



El encuentro se produce en los patios de ambas instituciones, manteniendo la distancia (sin contacto físico entre las personas), cumpliendo con las medidas preventivas impuestas en pandemia y no deben perdurar más de 30 minutos. Las visitas se programan con anticipación, no podrán ser más de una persona por residente por visita y una duración máxima de 30 minutos.

El visitante, con barbijo, debe ingresar directamente al lugar asignado para el encuentro; allí se le realiza control de temperatura, desinfección del calzado e higiene de manos.

Además, los visitantes deben firmar una Declaración Jurada en la cual conste que no tienen, ni han tenido síntomas compatibles con COVID-19, ni han sido contacto estrecho con casos confirmados en los últimos 14 días.

En caso de que aparezcan sospechas o casos confirmados de COVID-19, se suspenderán las visitas hasta culminar el brote activo en forma inmediata, independientemente que ya se encuentren programadas o no.

