San Cayetano: Sentido acto en conmemoración al Día del Veterano y caídos en Malvinas

2 abril, 2022 Leido: 70

En horas de la mañana de este sábado se realizó, en Plaza América de San Cayetano, el acto en conmemoración del 40° aniversario de la gesta de Malvinas. Allí el Intendente Miguel Gargaglione junto a Juan y Silvia Abad, familiares del ex combatiente Hugo Abad, y el Secretario Técnico Maximiliano Juárez izaron el Pabellón Nacional; seguidamente, hicieron lo propio con la bandera bonaerense, Javier Ferreyra, hermano del ex combatiente Roberto Ferreyra; el Guardiamarina durante Malvinas, Luis Devincenti; el presidente del HCD Martín Hauri y el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez. Por su parte, el estandarte municipal fue izado por el ex combatiente Walter Gómez; el movilizado, Gustavo Larsen, la presidente del Consejo Escolar, Julieta Beaín y el Secretario de Gobierno, Marcelo González.

Una de las encargadas de los discursos en esta significativa fecha fue la Directora del Instituto Domingo F. Sarmiento, Marcela Noordermeer. Allí afirmó que “recordar Malvinas tiene distintos objetivos: por un lado abordar la memoria y realizar un homenaje a los hombres y mujeres que participaron del conflicto y, por el otro, reafirmar la soberanía nacional a través del conocimiento de los argumentos geográficos, históricos y jurídicos que sostienen el reclamo argentino”.

No olvidándose de la responsabilidad de la dictadura militar y cuestionando las acciones de Gran Bretaña “que sigue negando nuestra soberanía”, Noordermeer señaló que “cada vez que el tema Malvinas reaparece se abre un abanico de sentimientos en el que conviven el duelo por los héroes de la patria grande, el sentimiento patriótico del argentino medio, la vergüenza de haber apoyado en la calle a un gobierno ilegítimo…una amalgama de emociones que pueden resumirse en una frase reiterada y compartida: las Malvinas son Argentinas.

Que no olvidemos nunca el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que dieron su vida por la Patria. Si no olvidamos su entrega mantendrá sentido. Y que nuestra memoria colectiva nos convoque a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos sobre las islas, a través del diálogo consensuado y sostenido por la clara convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz”, concluyó la Directora del IDFS.

Tras la lectura de poesías alegóricas por parte de las alumnas de 5º año de la Escuela Superior Nº 1, Catalina Macedo, Amparo Canales y Lucía Martínez; y la plantación de un ceibo donado por Luis Mario Devincenti, fue el propio Comodoro de Marina Infante de Marina (quien se desempeñara como Guardiamarina durante el conflicto bélico) quien expresó su testimonio como ex combatiente.

Luego de solicitar un minuto de silencio en reconocimiento a los veteranos caídos en combate y a aquellos fallecidos a posteriori del conflicto, Devincenti afirmó que hoy “nos concentra un sentimiento de seria responsabilidad ciudadana para conmemorar una gesta de la que 5 de los hijos de San Cayetano, fueron parte activa.

Una gesta que reivindicó por 74 días un anhelo de integración territorial que por 150 años los argentinos soñábamos, y que aun habiendo fracasado temporalmente, no nos ha arrancado del pecho el sentimiento de pertenencia de esas queridas islas por las que hemos perdido a 649 argentinos en el intento.

El 2 de abril de 1982 fue un mensaje al mundo. El mensaje de que Argentina solo deseaba hacer justicia y obtener, con una muestra de profesionalismo y respeto al derecho Internacional, lo que por historia le pertenece”.

En su discurso también hubo reflexiones dirigidas a los jóvenes: “la guerra solo trae muerte y destrucción; evítenla siempre; aprendan a negociar. Entiendan que solo se están enfrentando por motivos materiales; no odien, porque si lo hacen las abominaciones de un conflicto serán indescriptibles; no se fanaticen, porque con los fanáticos no hay diálogo”.

Por último Luis Mario Devincienti señaló que “los soldados somos los primeros que no queremos la guerra y los primeros que tratamos de evitarla, porque somos los que tenemos que llevarla a cabo.

Ordenarla desde un sillón tomando café es simple…. Hacerla desde un pozo a las 2 de la mañana con 8 grados bajo cero y con las botas metidas en 10 centímetros de agua helada, y sin más luz y calor que una vela, es cosa muy diferente.

Mientras en las trincheras los soldados sufrían el frio, el hambre y el miedo en los helados turbales de Malvinas y mientras las ciudades argentinas más cercanas al conflicto permanecían a oscuras cada noche y ponían a sus hijos en pozos hechos dentro de sus propias habitaciones, los lugares bailables y el Mundial 82 se vivían a pleno en Buenos Aires.

Todo esto no implica eliminar las Fuerzas Armadas ni mucho menos. Mantener un adecuado poder bélico para la defensa de una nación puede asimilarse a pagar un seguro. No debe ser tan caro que nos cueste, ni tan barato que sea inservible. Un derecho inalienable del hombre es la autodefensa, y el Estado tiene ese derecho delegado por todos los ciudadanos para hacerlo en forma colectiva.

Desde nuestros puestos ciudadanos, sigamos cumpliendo los deseos de nuestros ancestros, vivamos en paz y armonía, trabajemos por un futuro de prosperidad y honremos a quienes, cuando les tocó, ya sea por su deber cívico de armarse en defensa de la Nación o por su actividad profesional específica, representaron a nuestro pueblo en tal noble gesta”, culminó.

Durante el acto se colocó una ofrenda floral al pie del monolito y se descubrieron placas en homenaje a los ex combatientes sancayetanenses Gustavo Acacio, Roberto Ferreyra, Walter Gómez, Hugo Abad y Luis Mario Devincenti; al tiempo que el cura párroco Matías Burgui y el pastor Javier Ferreyra realizaron una oración por Malvinas.

La presentación del grupo “Paréntesis” junto a Félix Klink y una muestra estática de arte realizada por alumnos del IDFS y de la ES Nº 1 también formaron parte del acto oficial en conmemoración del 40° aniversario de la gesta de Malvinas.

