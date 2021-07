San Cayetano: sin nuevos casos de COVID-19 y otorgaron cuatro altas

La Municipalidad de San Cayetano informó este sábado que en las últimas 24 horas no se registraron nuevos contagios de COVID-19 y cuatro personas recibieron el alta clínica epidemiológica, por lo que son 36 los casos activos en ese Distrito.

Según se indicó, no hubo resultados pendientes, pero se realizaron 3 test de antígenos en el Hospital Municipal siendo todos negativos. Además hoy no se realizaron hisopados por PCR.

Del total de pacientes activos, tres permanecen internados en el área de COVID del Hospital, los demás cursan la enfermedad en sus domicilios.

