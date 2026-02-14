San Cayetano: Todo listo para el concurso del Club de Pesca Marlí (audio)

14 febrero, 2026 45

El Club de Pesca Marlí, ultima detalles para una nueva edición de La Rubia de San Cayetano, a realizarse este domingo con una jornada llena de expectativas.

Guillermo Devicenti, presidente de la Institución en diálogo con LU 24 dijo “las expectativas crecieron muchísimo, luego de finalizar las anticipadas y conocer el número de los 1052 inscriptos”.

“Además, esperamos a que se sumen quienes aun no se decidieron, la jornada estará ideal para pescar, el clima anuncia un día hermoso y con las condiciones necesarias”, detalló.

“Quienes deseen inscribirse deben acercarse al control central, ubicado en el estacionamiento principal, identificarán el lugar por las banderas del club, esto estará disponible hasta mañana a las 10”, contó.

“Premios hasta el 30º clasificado, el primero 25 millones, segundo 12 y el tercero 6 millones de pesos, los inscriptos anticipados participarán en el sorteo de un Toyota Yaris 0km”, finalizó.

