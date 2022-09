San Cayetano: Tras 11 años de espera, una víctima de estafa obtuvo un fallo favorable de la justicia

1 septiembre, 2022

Tras 11 años de proceso judicial, una vecina de San Cayetano logró una sentencia favorable a su reclamo por 33.500 dólares, de un préstamo que hizo a dos vecinos de esa localidad, y que no sólo no cumplieron con los pagos sino que presentaron un recibo adulterado.

La causa civil se inició a raíz de una estafa que sufrió Benita Ada Pérez, por parte de Edgardo Domínguez y Abel Benito Pereyro, que recibieron un préstamo de la damnificada por 33.500 dólares y con cuyo pago no cumplieron. Ante los reiterados reclamos de Pérez, se inicia el juicio ejecutivo del contrato de mutuos que había celebrado con los acusados para la entrega y posterior pago del préstamo. Según quedó acreditado para la justicia, con sentencia ya firme, cuando Domínguez y Pereyro recibieron la demanda, interpusieron una excepción de pago adjuntando un recibo firmado por Pérez pero con enmendaduras y agregados, lo que fue corroborado en la pericia caligráfica. Los demandados agregaron leyendas en el recibo tratando de inducir al juez a un error, y argumentando que la totalidad del préstamo había sido cancelado, lo que se comprobó mediante pericias que no era verdad.

El juez de Paz Letrado de San Cayetano, doctor Sergio Aguillón, dictó sentencia mandando llevar adelante la ejecución por la suma reclamada de 33.500 dólares más 70.000 pesos, y paralelamente en la UFIJ 20 se denunció a los nombrados por estafa procesal, impulsada a partir de la confirmación del fallo de primera instancia por parte de la Cámara de Necochea. Esa sentencia quedó firme y devuelta a San Cayetano el pasado 25 de mayo, y no bien llegó, el juez de esa localidad remitió el expediente a la UFIJ 20, cuya titular Verónica Pose decidirá el curso de las actuaciones penales.

