“San Juan de los Arroyos”: Cada vez más interesados en el primer ecobarrio privado en nuestra ciudad

3 febrero, 2022 Leido: 1050

San Juan de los Arroyos, es el primer proyecto de ecobarrio privado de vanguardia en nuestro distrito, donde se ofrece una alternativa diferente de vida.

Daniel Lange, encargado de la comercialización, dijo: “nos ha sorprendido la respuesta de la gente, este es un desarrollo innovador que consideramos algo más que un loteo, es un complejo, un Barrio privado, con un campo de deportes fuera del barrio, para que se encuadre dentro de lo que es un ecobarrio. Lo lindo de todo esto es que no sólo se acerca gente interesada en los lotes, sino que también se acercan quienes se han enamorado del proyecto, eso nos da un empuje muy grande. Hace diez años atrás nadie quería vivir fuera de las cuatro avenidas, pero luego de la pandemia la gente cambió su elección de vida y prefiere estar alejado con tranquilidad. Este proyecto está encuadrado dentro de propiedad horizontal especial, la cual determina unos cuantos factores y características de construcción, el barrio en si está conformado por 184 lotes en 24 hectáreas , donde cada propietario de lotes es copropietario de los espacios comunes. La financiación es muy amplia, y siempre buscamos alternativas y todas las consultas que necesiten hacer estamos a disposición”.

Por su parte, Javier Delagua agregó que “nuestro complejo es de características de viviendas unifamiliares y residencial exclusivo, lo que implica que no habrá actividad comercial ni profesional dentro del barrio, evitando tránsito de gente que no pertenece al lugar, ofreciendo mayor tranquilidad para los habitantes”. Toda la información se encuentra disponible en www.ecobarriosanjuan.com.ar

