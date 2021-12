San Juan de los Arroyos es el primer Ecobarrio local: avanza la venta de lotes

Ya están disponibles para concretar inversiones los lotes en el primer Ecobarrio de vanguardia de Tres Arroyos. Ubicado en la puerta Norte de nuestra ciudad, en el centro del Eje Educativo de la misma y frente al Polo Educativo o Campus Universitario, se denomina San Juan de los Arroyos. En 24 hectáreas contempla un barrio residencial exclusivo, un complejo deportivo y un paseo de compras pensados en la calidad de vida de las personas que tengan la suerte de habitarlo, pues sólo 184 familias serán las propietarias. Este proyecto es la puesta en práctica de los estudios realizados por 20 profesionales de CABA, Mendoza, San Juan, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Tres Arroyos, trabajando en equipo durante tres años, multidisciplinario y propio, más el enriquecimiento del análisis de un centenar de barrios del mundo, extractando lo que se consideró lo mejor para nuestra sociedad.



Entre otras ventajas, San Juan de los Arroyos está regido, como barrio cerrado, por el régimen de propiedad horizontal especial, por el cual quien adquiere su lote, es también copropietario de todos los espacios comunes del Barrio. Plazas, calles, club house, gimnasio, arcada de acceso, complejo de piletas, cerco perimetral; y de la totalidad del complejo deportivo: canchas de tenis, paddle, fútbol 7, fútbol 5, rugby, hockey sobre césped, hoyos de práctica de golf, básquet y una manzana completa para que los vecinos decidan que otros deportes incluir en el futuro. Esto genera en los valores que el comprador inicial se beneficie con grandes ganancias pues su lote va incrementando su valor a medida que se van construyendo día a día las mejoras nombradas sin poner un peso de su bolsillo. Entra a valores bajos y si desea salir, sale a valores altos. Si decide no salir, duplica o triplica su capital en dólares.

Entre otras ventajas, hay que tener en cuenta que:

– Los lotes en barrio privado se caracterizan por su seguridad y los propietarios deciden las medidas a tomar.

– Los lotes de San Juan de Los Arroyos son sólo 184 y los últimos en ser adquiridos tendrán seguramente valores muy altos, pues el comprador de no decidirse quedará fuera del mismo.

– Los lotes en el barrio privado acrecientan su valor permanentemente por: a) Al ser exclusivamente residencial no hay actividad comercial, ni de servicios; b) al ser unifamiliar no se puede construir más de una vivienda por lote; c)al existir reglamento de construcción no podrán construirse propiedades de más de dos plantas, ni contenedores, ni prefabricadas. Resultando la totalidad del barrio una conformación homogénea de residencias que aumentan su valor permanentemente.

– La seguridad está planificada y cuenta con un reglamento de convivencia.

– No existen medianeras, cada lote tiene un retiro obligatorio establecido en el decreto ley provincial 27/98 de 3 metros en ambos lados de la línea divisoria (6 metros mínimo entre viviendas). Dando lugar a la colocación de amplios ventanales al verde y galerías permitiendo disfrutar el sol, la naturaleza, el parque propio. Así se evita la contaminación visual y sonora.

– En el barrio privado se respeta el verde.

– En el barrio privado la circulación prioritaria es la peatonal, luego ciclismo y por último vehicular circulando a 20 km/hora, sin escapes libres evitando la contaminación sonora. La circulación de vehículos es mínima beneficiando en seguridad a los niños y adultos del barrio.

– La circulación es reducida únicamente a los habitantes y sus invitados.

– El barrio privado tiene seguridad planificada en pleno contacto con la naturaleza. Sin contaminación sonora, visual (todas las redes de servicios son subterráneas).

– En San Juan de Los Arroyos la iluminación es solar (energía renovable) montada en columnas de 3 metros para lograr la mayor eficiencia en la iluminación de calles, veredas y senderos peatonales.

– Ningún lote llega al cerco perimetral, dando seguridad a las residencias pues existirá en todo el perímetro un circuito de cámaras de última generación (color día y noche) controladas desde la arcada de acceso.

