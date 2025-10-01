San Mayol celebró un nuevo aniversario con sus vecinos

Hoy San Mayol volvió a vestirse de fiesta para celebrar un nuevo aniversario de su historia. La comunidad se reunió frente al Museo de la localidad, acompañada de vecinos, familias y representantes de distintas instituciones.

Del encuentro participaron el Intendente Interino Adolfo Olivera, el Subdelegado, concejales y funcionarios del Ejecutivo, quienes compartieron junto a la comunidad una jornada cargada de identidad y pertenencia.

Durante el acto, se presentó también el trabajo de investigación realizado por los niños de la escuela primaria N° 10, centrado en la conformación y evolución de San Mayol como pueblo, aportando nuevas miradas al acervo histórico y cultural de la localidad.

En sus palabras, el Intendente Interino Adolfo Olivera expresó: “Siempre es lindo visitar nuestros pueblos y reconfortarse con el calor familiar que transmiten. Estos espacios nos recuerdan el valor de nuestras raíces y la importancia de seguir caminando por el desarrollo de cada comunidad.



