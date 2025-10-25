San Mayol: cena y baile familiar para celebrar el Aniversario 118º de la localidad

El próximo sábado, en el salón de la ex Juventud Agraria, organizado por el Club 1º de otubre de San Mayol realizará una cena y baile familiar para conmemorar el Aniversario 118.

Paola Gasaneo, presidenta del Club 1º de octubre habló con LU 24 y dijo “realizaremos una jornada completa comenzando a las 21, tendrán a disposición el servicio de cantina, show en vivo de la artista local Daniela Zelaya y la musicalización del DJ Darío Pellicciotta”.

“Las entradas ya se encuentran a la venta, las anticipada a 4 mil y en puerta 5 mil pesos, menores de 12 años no pagan, quienes deseen adquirir su entrada deben contactarse al 2983 – 566444”.

“Tenemos en cuenta que no solo vienen personas de nuestra localidad, sino también de la zona y tienen que viajar por eso el precio es accesible, para asegurarnos una ganancia como así también que todos puedan estar presente”, mencionó.

“Siempre hacemos una preventa asegurando el lugar, el salón es grande, aun así, no vendemos todo para que la gente pueda moverse por las instalaciones, sin chocarse con los demás”.

Ingreso a la localidad para las elecciones

Para aquellas personas que deban ir a votar, advirtió que se desbordó el arroyo del campo de Zubillaga, “por eso pedimos que vengan por el camino de La Aurora, Ruta 228”.

