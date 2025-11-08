Exitoso encuentro coral en la Iglesia de San Mayol

8 noviembre, 2025 96

Con una gran concurrencia de público, se desarrolló este sábado el Encuentro Coral en San Mayol, una propuesta que reunió a diversas agrupaciones y músicos invitados en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

Participaron el Coro del Colegio Holandés, el Taller de Canto Grupal de la EEA Nº2 y la Práctica Coral del Conservatorio de Música, que ofrecieron un variado repertorio colmado de armonía y emoción. Además, acompañaron como músicos invitados Mariela Femenías (saxo), Guillermo Ochoa (contrabajo), Raúl Reynoso (percusión) y Romina Piatti (piano), aportando color y calidad interpretativa al encuentro.

En la ocasión, se habilitó el nuevo baño del templo, una mejora impulsada por la Comisión de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Si bien la obra aún no está finalizada, pudo ponerse en funcionamiento gracias al aporte de donaciones de particulares. Quienes deseen colaborar con la continuidad de los trabajos pueden hacerlo mediante el alias Iglesia.sanmayol.

El evento, que comenzó con una celebración de la palabra al haberse desarrollado en el templo local, fue una verdadera celebración de la música, la fe y la comunidad, que volvió a posicionar a San Mayol como un punto de encuentro cultural y espiritual en la región.

