San Mayol vive la fiesta “Amigos y Baguales”

17 agosto, 2025

Desde San Mayol, Pancho Santarén conversó con LU24 en el marco de la fiesta “Amigos y Baguales”, que se está desarrollando este fin de semana con un imponente marco de público y un clima ideal para disfrutar de la tradición.

“El acto de inauguración ya se llevó a cabo y ahora se está desarrollando la carrera de pruebas de riendas, que son clasificatorias a fiestas grandes”, explicó. Además, destacó que la jornada incluye jineteada y un espectacular entrevero de tropillas: “Ya hay confirmadas más de 15 tropillas, por lo que calculamos que habrá alrededor de 200 caballos en el campo. Los ganadores de este entrevero clasifican a Jesús María, que en 2026 cumplirá 60 años, y allí estará representada nuestra fiesta de San Mayol”.

Santarén subrayó la amplia convocatoria: “Ha venido gente de distintas partes del país. Queremos agradecer a los vecinos que nos ceden un potrero para guardar caballos y que nos abren sus puertas”.

También resaltó la participación de instituciones locales: “El Club Primero de Octubre nos presta el espacio, la cooperadora del colegio acompaña y hay una gran oferta gastronómica con los puestos de comida”.

Finalmente, invitó a sumarse a las actividades que continuarán durante este domingo de celebración: “Estamos muy contentos de poder hacer esta fiesta acá, en los pagos de San Mayol”.

