San Mayol y los preparativos de la Fiesta Patronal

4 mayo, 2026 0

Desde el sábado 16 y domingo 17, San Mayol celebrará su ya tradicional Fiesta Patronal, a realizarse en la Estación del Ferrocarril con entrada libre y gratuita.

Propuestas:

Sábado: a las 13 comienzan con la cabalgata desde el monumento al Agricultor Pionero en Tres Arroyos hasta San Mayol y luego a las 18 Recibimiento de la cabalgata.

Domingo: desde las 10 Misa, luego procesión hasta el predio.

Acto apertura. A partir de las 12 comienzan los espectáculos y un día lleno de arte con servicio de cantina y más de 50 puestos.

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