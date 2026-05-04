San Mayol y los preparativos de la Fiesta Patronal
Desde el sábado 16 y domingo 17, San Mayol celebrará su ya tradicional Fiesta Patronal, a realizarse en la Estación del Ferrocarril con entrada libre y gratuita.
Propuestas:
Sábado: a las 13 comienzan con la cabalgata desde el monumento al Agricultor Pionero en Tres Arroyos hasta San Mayol y luego a las 18 Recibimiento de la cabalgata.
Domingo: desde las 10 Misa, luego procesión hasta el predio.
Acto apertura. A partir de las 12 comienzan los espectáculos y un día lleno de arte con servicio de cantina y más de 50 puestos.