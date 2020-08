San Román destacó el triunfo de Sánchez en las PASO de 2019

11 agosto, 2020 Leido: 35

El presidente del Movimiento Vecinal, Miguel San Román, recordó el triunfo del partido en las PASO del año 2019, de las que se cumple hoy un año, pero destacó sobre todo “la inteligencia del vecinalismo que supo captar el impacto, y llevar la figura de Carlos Sánchez a un nuevo período a cargo de la intendencia municipal nos dio un posicionamiento que no habíamos tenido en 2017, cuando el revés electoral que sufrimos nos golpeó fuerte. Esa decisión fue acompañada mayoritariamente por los electores de Tres Arroyos”.

San Román aseguró, en torno a la imposibilidad por ley de una nueva candidatura del jefe comunal, que el Movimiento Vecinal “está pensando en el recambio y hay varias personas que están en condiciones de ir por ese camino”. Y sostuvo, en función de la situación que impone la pandemia de coronavirus y las elecciones legislativas que se vienen el año próximo, que “tendría que entrar en un debate político importante la realización de las PASO en 2021, por la situación económica y por el costo que tienen. Además, los políticos tenemos la particularidad de amoldarnos a las situaciones y evitar lo necesario para no llegar a ese escenario de las PASO; generalmente los oficialismos convergen en listas de unidad y la oposición va dividida. Dada esta circunstancia las Primarias serían una carga más que una solución”.

Partido y oposición

En este sentido, advirtió San Román que el Movimiento Vecinal “no está teniendo actividad, salvo que algún tema específico requiera alguna reunión con el Ejecutivo o los concejales, pero nuestra intención es seguir manteniéndonos dentro de las disposiciones vigentes y no forzar ningún encuentro”.

Y finalmente, en relación con el duro frente opositor que el oficialismo enfrenta en el Concejo Deliberante, aseguró que “me cuesta entender algunas posiciones tan irreductibles frente a la situación que vive el país y por supuesto nuestro distrito. Los municipios no tienen la posibilidad de financiarse emitiendo moneda o endeudándose, por eso a veces tienen que compensar partidas o tomar decisiones que no son o no quieren ser comprendidas por la oposición. Pero el proyecto político del Movimiento Vecinal es muy importante y las obras que el intendente anunció el viernes ponen de manifiesto la voluntad de seguir trabajando para el futuro de los vecinos de Tres Arroyos. Lo demás, lo de la política, lo solucionaremos como siempre, con trabajo, perseverancia y sobre todo números claros a la hora de revisar los análisis económicos del Municipio”.

Volver