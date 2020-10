San Román y el rol de la oposición en la pandemia: “es el único Concejo que no aprobó la emergencia sanitaria”

27 octubre, 2020 Leido: 22

El presidente del Movimiento Vecinal de Tres Arroyos, Miguel San Román, aseguró que hubo más mesura en los comerciantes y vecinos afectados por las medidas de cierre de establecimientos, que ayer se reunieron con autoridades municipales, que en dirigentes de la oposición que, a su criterio, “sólo buscan un miserable rédito político”.

“En la reunión con el intendente, donde explicó el alcance de las medidas, la oposición concuerda en trabajar juntos por Tres Arroyos en la situación que lamentablemente nos toca vivir, y luego el concejal Fabiano hace declaraciones fuera de lugar y que no tenían nada que ver con lo que allí se había hablado. El domingo, Sánchez se comunicó con el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, Enrique Groenenberg, quien no supo explicarle el porqué de los dichos de Fabiano, lo que muestra a las claras la actitud irresponsable del concejal”, advirtió San Román.

También consideró que la posición de Juntos por el Cambio a nivel local “refleja también lo que esta misma fuerza sostiene a nivel provincial y nacional, pero lo grave es que no lo exponen en reuniones como la que tuvieron con el intendente, y luego dicen algo que no concuerda con lo que se trató allí”.

San Román expresó su preocupación por la situación sanitaria ante el crecimiento de los casos de coronavirus, pero sostuvo que “estamos convencidos de que este es el camino; el Ejecutivo se puede equivocar, pero cuando se abrieron las actividades antes de que lo permitiera la Provincia, el intendente aclaró que si el número de casos se agravaba, la situación se retrotraería”.

Finalmente, respecto del comportamiento de la oposición durante la pandemia, el titular del Movimiento Vecinal consideró que “es el único Concejo Deliberante de la República Argentina donde no se aprobó la emergencia sanitaria frente al coronavirus”.

