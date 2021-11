Sánchez acusó a la bancada de Juntos por el Cambio de hacer “circo romano” con la interpelación

30 noviembre, 2021

“Quieren hacer un circo romano con planteos ridículos. A Cambiemos le gusta mucho el circo romano; por eso yo lo voy a analizar bien a este tema, esperaré la llegada del pedido formal de interpelación que aún no he recibido y veré qué se hace”, advirtió hoy el intendente Carlos Sánchez consultado por la intención opositora de convocarlo al recinto del Concejo Deliberante por cuestiones de seguridad en las playas.

“Si trabajaran un poquito más los concejales de Cambiemos podrían ir ellos a los lugares y no hacer de patrones de estancia pidiendo que los funcionarios, que tienen que trabajar en sus oficinas y en la calle, vayan a informarles a ellos. Además preguntan cosas ridículas, consultan por el Operativo Sol que depende de la Provincia y del cual todavía no tenemos ninguna información”, sostuvo el jefe comunal.

Sánchez consideró que la información que demanda la bancada de Juntos por el Cambio “ya ha sido difundida a través de los medios, y si no ha sido así, como en el caso de los patrulleros y efectivos que mandaría el Operativo Sol, es porque no depende de nosotros. La Ley Orgánica establece que la interpelación es por cuestiones graves. Si los funcionarios no acuden a la convocatoria de los concejales es porque están trabajando y no pueden estar a disposición de quienes preguntan cosas obvias”.

