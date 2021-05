Sánchez advirtió de la gravedad sanitaria: “Se va a empezar a morir gente en las casas”

11 mayo, 2021 Leido: 0

El Intendente Carlos Sánchez habló con LU24 de la suspensión de varias actividades por 15 días, que regirá a partir de las 00 horas, en el marco de la compleja situación sanitaria por la que atraviesa el distrito.

Pidió a la población salir solo para lo estrictamente necesario y acatar las medidas del decreto: “Hoy bajo la edad de internados, de 40 a 50 años, esto agravó la situación muchísimo porque el virus es más agresivo y más contagiador”, dijo y agregó: “No hay más camas, no se puede atender, estamos tratando de no internar llegando con la ambulancia a las casas y tratando que los familiares y alguna enfermera pase de vez en cuando a ver si puede frenar un poco la situación de la persona contagiada, pero eso no es normal, se va a empezar a morir gente en las casas”.

Además sostuvo que “con este decreto vamos a cortar las actividades recreativas, deportivas, salones de fiesta, las culturales, asistencias técnicas municipales; esto va ayudar un poco, pero si no lo hacemos en serio vamos a salir a controlar fuertemente con la Secretaría de Seguridad, los inspectores de tránsito y la policía, y todo lo que podamos controlar para que no se haga estas cuestiones, pero es difícil estar en todas las casas y poder decirle a cada uno en particular que no hay hacer un cumpleaños de 15, que no hay que hacer fiestas”.

“Aguantemos 10 o 15 días más, dos meses más, no lo sabemos, pero realmente estoy haciendo un llamado con desesperación porque esto es una situación muy grave y hay que entender que hay que salir para lo necesario. No queremos cortar las fuentes de trabajo, el comercio y la industria, tratar de hacer el menor daño posible a la economía”, aseguró el intendente.

Además manifestó que “con esta situación vamos a caer en Fase 2, que implica cerrar los colegios”, aunque aclaró que dentro de los colegios no hay contagios porque los protocolos se están cumpliendo bastante bien, “pero tenemos un problema con el frio porque el protocolo dice que hay que tener puertas y ventanas abiertas con ventilación cruzada, y en esta región hace mucho frio, se nos enferman los chicos por lo que estamos evaluando ver cómo lo solucionamos”.

Finalmente sostuvo que “cada día es más compleja la situación, y necesitamos de la ayuda de todos, pero si individualmente no hacemos conciencia de que esto nos lleva la vida, nuestra o de algún familiar, hagamos conciencia de que esto te mata”.

“El sábado se infraccionaron 16 fiestas y el día domingo infraccionamos 30 fiestas, con las actas correspondientes, pero no hay que llegar a esto, quiere decir que hay una falta de conciencia”, concluyó.

Volver