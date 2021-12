Sánchez afirmó que se reunirá con Martín Garate la semana próxima

10 diciembre, 2021 Leido: 170

El intendente Carlos Sánchez sostuvo, luego de finalizada la sesión preparatoria, que la semana entrante se reunirá con el nuevo presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, y dijo: “Sentí que eran palabras del corazón las del nuevo presidente, a quien siempre he respetado, por más que no coincidamos en algunas cosas, y le he dicho que la próxima semana vamos a romper un poco el hielo para trabajar en conjunto y poder sacar las cosas que beneficien a los vecinos de Tres Arroyos”.



“Yo personalmente y todo el Ejecutivo estamos compenetrados en esa idea, muchas veces no se ha dado pero con una conformación nueva vamos a lograr no me queda ninguna duda trabajar, son cuestiones difíciles macro como la pandemia y la economía nos lleva a que nos unamos y saquemos las cosas que hay que sacar porque si no entramos en una crisis interminable”, refirió.

“Hay un montón de temas que trabajar, con el Presupuesto que nosotros elevamos un tema muy importante para nuestra economía, para poder ver como seguimos el año que viene, hay muchas cosas, como la inflación, seguridad, el tema del verano. Estamos compenetrados en la idea de juntarnos y trabajar para lo mejor”, sostuvo Sánchez.

