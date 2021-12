Sánchez anunció el envío de un listado de 150 a 200 terrenos al Banco de Tierras

Tras la asunción de las nuevas funcionarias de su gabinete, Claudia Cittadino, Ana Scarpaci y Gisela Guzmán, y con la presencia del ahora concejal Marcelo León, el intendente Carlos Sánchez anunció esta mañana que se elevará a la Comisión del Banco de Tierras un listado de terrenos obtenidos por plusvalía y regularizados en su situación dominial. Adelantó además que planea la creación de un área específica de Vivienda para los próximos meses.

“Para estos terrenos, que desde mañana estarán en manos de la Comisión, estamos proponiendo un ‘Plan de Tierras para jóvenes parejas’, del que todavía no tenemos detalles porque será el Banco de Tierras el que regule cómo se van a entregar. Es una cantidad importante, no cubrirá la demanda existente pero son entre 150 y 200 terrenos, que una vez hecha la reglamentación que todavía hay que armar, formarán parte de una iniciativa que apunta a que los vecinos puedan construir allí sus viviendas”, anticipó el jefe comunal.

La idea del nuevo plan de acceso a la tierra, sostuvo Sánchez, apunta a utilizar todas las herramientas disponibles como escrituraciones sociales, emergencia habitacional, regularización dominial por prescripción administrativa, “y de todos estos lotes se hará la urbanización, es decir que se buscará dotarlos de servicios. Lo elevamos como propuesta de tierras para los jóvenes porque es donde vemos la dificultad en el acceso a la tierra y la vivienda. Porque además de estos, que en su gran mayoría son producto de la plusvalía, hay muchos loteos que finalizados los engorrosos trámites que hay que hacer, generarán más lotes que hasta ahora el Municipio no tenía. Y por eso no habíamos podido elevar nada concreto a la Comisión de Tierras que, con razón, el Concejo reclamaba”.

“La idea es que mañana ya cuenten con el listado de terrenos para que puedan reglamentar el acceso a este plan, para jóvenes parejas y matrimonios, quizá con un plan de pagos accesible. Pero será la Comisión la que evalúe todos estos aspectos, incluida la posibilidad de pagar los terrenos en los plazos que estimen convenientes. Y también se puede tramitar, tal como me lo anticipó el ministro Ferraresi a mitad de año, la incorporación de alguno de estos lotes al PROCREAR, pero habrá que ver cómo arranca el Gobierno nacional el nuevo año con respecto a estos programas”, sostuvo el mandatario. También anticipó que están gestionándose proyectos vinculados a vivienda social con el diputado Carlos ‘Cuto’ Moreno y el Instituto de la Vivienda provincial.

