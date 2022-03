La Municipalidad elaborará hormigón por su cuenta para obras. Instalan planta en el Parque Industrial

El intendente Carlos Sánchez anunció hoy la puesta en marcha de una Hormigonera Municipal, que se ubicará en la nueva ampliación del Parque Industrial, frente a la playa de estacionamiento de camiones. En el mismo predio se prevé instalar la Bloquera del municipio, que en su ubicación actual ya no tiene lugar para seguir adelante con su producción de entre 500 y 600 bloques diarios que se utilizan con fines sociales, y además se construirían en el lugar un nuevo galpón, oficinas, taller y garage para las máquinas. “La Hormigonera Municipal generará la materia prima para que la comuna lleve adelante obras de pavimento y cordón cuneta, pero además está previsto ampliar sus usos, al ser lindera a la Bloquera, para realizar previa compra de moldes, pavimento articulado, veredas, postes de alambrado olímpico, bancos de plaza y caños para alcantarilla, todo para uso municipal”, describió.

“Es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace unos años; en su momento estaba previsto realizarlo con recursos del Fondo de Infraestructura que provenía de Provincia, se discontinuó durante la gestión de María Eugenia Vidal y hoy está volviendo”, sostuvo el jefe comunal.

La puesta en marcha de la Hormigonera, el galpón y los camiones mixer están en proceso de licitación, anticipó Sánchez, con un presupuesto de alrededor de 40 millones de pesos, “a los que haremos frente con fondos municipales, con el Fondo de Infraestructura y otros que estamos en gestión ya avanzada, y entiendo que en 60, 90 días finalizarán las licitaciones y podrá comenzar la obra”. El terreno se está nivelando y se alambrará en los próximos días.

Entre otras ventajas de la instalación de esta fábrica, el mandatario advirtió que “se gastan miles de metros cúbicos de hormigón para pavimentar, y nosotros ya contamos con cuadrillas para la mano de obra, para hacer los bloques en el galpón, por lo que elaborar cemento y cemento armado a nivel municipal significará un ahorro importante para el Municipio, como para hacer un 30, 40% más de pavimento que si se le comprara a un privado. Además, las empresas suelen no cotizar cuando no se trata de una obra importante, y con esto nosotros podemos hacer de a media cuadra si fuera necesario”.

“Los números son positivos y el trabajo ya está organizado, y con el secretario de Obras Públicas, Mario Izurieta, que es el que lleva adelante el proyecto, estamos muy entusiasmados porque estimamos que en poco tiempo más estará todo en marcha”, completó.

Izurieta, por su parte, consideró “un avance muy importante; lo que nosotros queremos hacer es un centro de manejo del hormigón no sólo elaborado, sino que complementándolo con la Bloquera, podremos además fabricar baldosas, pavimento articulado, cosas que se están requiriendo en distintas obras de la ciudad y hasta se puede hacer stock y programar la realización de veredas y bancos en las plazas del distrito. Un centro de tratamiento de hormigón y áridos sería lo ideal”, completó.

