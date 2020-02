Sánchez anunció que habrá un redireccionamiento de cámaras y botones antipánico para las estaciones de servicio

5 febrero, 2020

Tras recibir nuevamente a playeros y propietarios de estaciones de servicio, en un encuentro del que participaron también ediles del Frente de Todos, el intendente Carlos Sánchez aseguró que se está reforzando la tarea preventiva sobre estos establecimientos, con más patrullaje y un cuaderno donde se firma el paso de los efectivos por cada una de las bocas de expendio. Además se les entregarán botones antipánico para que puedan alertar ante cualquier emergencia.

“Ellos me pidieron si la vigilancia podía ser más permanente y lo estamos evaluando con los jefes policiales, para ver qué disponibilidad hay de hacer esta guardia exclusiva para las estaciones de servicio”, indicó el mandatario.

Sánchez explicó también que se están reenfocando algunas cámaras de seguridad dispuestas en las inmediaciones de los locales de venta de combustibles, para que contribuyan a la prevención. “Esas cámaras están puestas en realidad para el tránsito de las avenidas de salida hacia afuera de la ciudad, entonces la idea es que la gente de la Cooperativa Eléctrica las ubique de manera tal que tomen igual las salidas pero a su vez se vea el movimiento en las estaciones de servicio”.

Además del redireccionamiento de cámaras y la entrega de dispositivos antipánico, Sánchez anticipó que habrá otras medidas vinculadas al propio accionar de los expendedores, y aseguró que se podarán plantas en la calle Dorrego en inmediaciones de Rivadavia y se evaluará el refuerzo de la iluminación en ese sector, donde funciona una boca de expendio de combustible que ha sido blanco de varios robos.

“Hay que aunar los esfuerzos de todos. Ayer tuve una reunión con los jefes policiales en ese sentido, y también para unificar criterios en el tratamiento de distintos problemas como el de la droga, porque en muchos casos se sospecha que quienes asaltan tienen problemas de adicción. Y estamos pensando en reforzar con recursos el trabajo de los equipos que se ocupan de estos problemas donde nacen”, dijo Sánchez.

“También le he dado instrucciones al secretario de Hacienda de reforzar los fondos destinados a repuestos y combustible para los patrulleros; lamentablemente hace mucho tiempo que no recibimos unidades nuevas, así que tendremos que arreglar los fierros y seguir trabajando”, apuntó el jefe comunal, quien volvió a recalcar que la Municipalidad “puso 75 millones de pesos el año pasado en seguridad, y la Provincia sólo 5”.

Finalmente, aseguró que no se volvió a tocar el tema que plantearan los estacioneros respecto de una reducción de la tasa por Seguridad e Higiene. “Este es un problema generalizado que tenemos que solucionar para todos los sectores, y si lo hacemos por uno tendríamos que hacerlo por otros”, admitió Sánchez.

