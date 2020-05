Sánchez apeló a la responsabilidad y el cuidado y aseguró que se analizarán las salidas transitorias

El intendente Carlos Sánchez repasó, en una amplia entrevista con LU 24, las medidas de flexibilización del aislamiento obligatorio, y admitió que recién esta semana y en función de distintos factores se analizará la posibilidad de salidas transitorias. Advirtió que si algunas decisiones no se tomaron antes “no fue porque estuvimos durmiendo la siesta sino porque es fundamental priorizar la salud, porque que aparezcan enfermos por coronavirus y hasta muertos es una espada de Damocles que tenemos. Y está el tema económico; comercios y empresas cerradas en algunos casos, a media máquina en otros, lo que configura para nosotros una responsabilidad altísima a la hora de tomar decisiones acordes a lo que dicen Nación y Provincia, pero sin descuidar que muchas veces están tomadas a raíz de situaciones de los grandes conglomerados que son distintas a la nuestra”.

“Vamos despacito y de acuerdo a nuestra propia responsabilidad; si salimos una vez por día a hacer el mandado que necesitamos y volvemos a casa está bien, pero si salimos diez veces por día, una vez al kiosco, otra vez al supermercado y así, eso puede tener consecuencias colaterales y vamos a demorar todavía más la posibilidad de abrir también aquellos espacios que lo están demandando. Yo le agradezco a la gente que siga tomando conciencia y cuidándose como lo ha hecho hasta ahora, bastante bien, lo que nos ha permitido tener un solo caso. Necesitamos priorizar la salud, salgamos cuando tenemos una necesidad urgente”, sostuvo el mandatario.

En este sentido, Sánchez reconoció que hay diversidad de factores a analizar al determinar la apertura de distintas actividades en la ciudad cabecera y en las localidades, “que son todas distintas”, por eso es fundamental “aguzar el ingenio y tratar de no llegar tarde con algunas medidas, cosa que puede haber pasado pero la situación es muy difícil y nos tiene trabajando a todo el equipo prácticamente las 24 horas. Y es algo nuevo y muy dinámico, porque va cambiando permanentemente. Siempre la intención nuestra es no perjudicar a ningún sector, pero tampoco a la salud que es lo primordial”.

Y volvió a apelar a la responsabilidad de los vecinos, “porque yo trato de entender todas las situaciones, los planteos individuales que recibo de gente que necesita trabajar porque ve en riesgo el sustento de su familia, pero es indispensable cuidarse: no se puede andar por ahí sin tomar las medidas de higiene, sin barbijo o juntándose con gente. Por eso decidimos, a cada comercio que abrió ayer por la mañana, repartirle recomendaciones para que se cuide el distanciamiento social, que se use barbijo o tapabocas, que se disponga de alcohol en gel”.

Respecto de las consecuencias de la pandemia en la economía local a largo plazo, el mandatario reconoció el rol fundamental que va a cumplir el campo, que permite además el agregado de valor a nivel local a través de la industria agroalimentaria y el mayor ingreso de divisas por la exportación, que “está siendo record, según los datos que se informan”.

También consideró imprescindible, como dinamizador de la economía, que se vuelva a poner en marcha el sector de la construcción, “siempre y cuando no implique la llegada de trabajadores de otros distritos, que por allí pueden implicar algún riesgo salvo que hagan su cuarentena antes de emprender la actividad. Los trabajadores locales ya están atravesando la cuarentena sin problemas de salud, así que tranquilamente podrían empezar. La inactividad en todos lados nos preocupa mucho, por el lado de las empresas, de las obras y de quienes necesitan trabajar para poder sobrevivir, sobre todo porque nosotros nos vemos obligados a asistir desde Desarrollo Social a un incremento considerable de vecinos”.

Inseguridad: “cada vez se centralizan más las decisiones”

En otro orden de cosas, admitió que es fundamental cubrir aspectos vinculados a la inseguridad, ya que algunos hechos no cesaron a pesar de la cuarentena. “No estamos en el mejor de los mundos para abordar este tema con recursos, no sólo por esta situación que nos ha sacado de la normalidad sino porque venimos de carencias importantes de recursos. Y además, salvo en temas logísticos y de provisión de reparaciones e insumos, la Policía está dependiendo casi exclusivamente de los lineamientos del Ministerio a la Departamental. Y si bien escuché hace algunos días que habrá cambios de estructuras policiales, no parece venir por ese lado la solución. Hemos comprometido nuestros aportes desde los municipios, porque somos los que mejor conocemos la realidad de nuestros distritos, pero las resoluciones y decisiones cada vez se centralizan más y nosotros ni nos enteramos”.

Y respecto de la visita del ministro de Seguridad, Sergio Berni, aseguró que uno de los temas tratados tuvo que ver con el rol de las Patrullas Rurales, que por decisión ministerial aportarían a la prevención en general en los distritos a los que pertenecen. “Yo se lo pude plantear, no respecto a otros lugares sino a nuestro distrito, pero si bien no entramos en detalles, lo que nosotros veníamos pidiendo es que se volviera a manejar la Patrulla Rural, incluso con la parte de la tasa a la hectárea que pagan los productores, desde la órbita municipal y no de manera centralizada como ocurrió cuando se crearon los CPR. Manejada por nosotros, incluso con taller propio y compra de combustible, teníamos 11 patrulleros. Y hoy tenemos menos. Nos gustaría volver a esa situación, hasta ahora no nos han contestado”.

Finalmente, insistió en que es importante colaborar y cuidarse entre todos, y advirtió que recién se estará analizando esta semana la posibilidad de salidas transitorias, pero dependerá de varios factores. “No tiene que haber nuevos casos y nos tenemos que tomar en serio la necesidad de cuidarnos y priorizar la salud”, concluyó.

