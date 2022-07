Sánchez: “Chapas reabrirá cuando termine los trámites pendientes”

8 julio, 2022

El intendente Carlos Sánchez habló este viernes sobre la situación del local nocturno Chapas y afirmó que “este fin de semana no debería abrir, a no ser que hoy termine con los pedidos que se le hacen desde el Municipio para que el lugar sea habilitado”. Además, cuestionó a los concejales de la oposición.

El jefe comunal refirió que “en este caso particular, hubo una modificación muy importante en el local y eso hace que se caigan los permisos anteriores, principalmente de Bomberos y Electrotécnica. Cuando esté en condiciones el lugar podrá ser habilitado otra vez, mientras tanto los propietarios del local están haciendo todos los trámites y las reformas que deben realizar”.

“Este fin de semana no debería abrir, a no ser que hoy termine con los pedidos que se le hacen desde el Municipio para que el lugar sea habilitado”, aseguró.

Respecto a los incidentes ocurridos en la vía pública, sostuvo que “hace tiempo que venimos tratando de poner la mayor cantidad de policías y seguridad para cuando los chicos salen y hacen desmanes en las calles poder controlarlos”. En ese sentido, indicó que “tengo entendido que el otro fin de semana había nueve patrulleros en una manzana tratando de sostener algún desmán que se quiera hacer. A eso lo vamos a seguir mejorando, eficientizando esa forma de trabajar ya que a nosotros nos preocupa mucho”.

Sánchez expresó que “el certificado de habilitación lo tenía pero luego al hacer reformas automáticamente se cae, cuando van los inspectores se los muestra y no pudieron hacer nada. Después, cuando siguen la investigación encuentran que había reformas dentro del boliche. Fue una transición que hubo en lo que hace a obras y se produce esta situación que es discutible de un lado y del otro”.

“La oposición debe preocuparse por cosas importantes, no es para hacer un escándalo”

“Yo creo que la oposición debe preocuparse por cosas importantes que están pasando en el distrito, buenas y malas, y no por el tema de un solo boliche. Hace 10 días que estamos hablando sobre lo mismo, no es para hacer un escándalo por un problema que existe y estamos tratando de solucionar entre todos”.

