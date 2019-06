Sánchez: “con mi mayor esfuerzo, el rédito por estos 4 años será para Tres Arroyos”

“Fue fuerte esta decisión para mí en lo personal, y en cualquiera de los dos casos iba a ser así, tanto si decidía seguir como si optaba por volver a mi casa. Me llevó mucho tiempo y lo viví intensamente. El corazón me decía que tenía que seguir, porque es lo que me apasiona; la cabeza empieza a hacer cálculos, que cuántos años tenés, que si no es conveniente que siga otro más joven, qué va a ser de mí cuando deje la función. Todos esos cálculos que eran casi de ingeniería me decían que tenía que dejar, pero la pasión me marcaba ‘esto es bueno, lo hacés bien a tu criterio, y cuando algo se hace con amor, generalmente sale bien. Ahí estaba la división, entre el corazón y el cálculo frío”, aseguró Carlos Sánchez en una amplia entrevista esta mañana por LU 24, ya oficialmente precandidato a intendente para las citas electorales de este 2019.



Sánchez volvió a reconocer que se venía trabajando para la sucesión joven en el vecinalismo, pero “hoy por hoy, llevar adelante una profesión y un trabajo en la gestión pública es muy difícil, diría no sólo aquí sino en el país y en el mundo; hay que estar muy atento. No dan los tiempos, porque en cualquiera de los dos ámbitos hay que estar pendiente las 24 horas”.

“Cittadino trabaja con pasión y conocimiento y merece este lugar”

Respecto de la ubicación de la doctora Claudia Cittadino en el primer lugar de la lista de concejales, Sánchez aseguró que “en cualquier situación, y de las más difíciles, uno la llama y ella te dice ‘allá voy’, y es una persona que trabaja en esto con mucha pasión. Es la gente que uno necesita en un equipo para trabajar tranquilo; hay muchos funcionarios que están en esa situación pero ella ha demostrado en los últimos años que puede trabajar incluso en aspectos ejecutivos estando en el Concejo. Creo que se merece este lugar como persona, pero además reúne las condiciones para ocupar este rol y para hacer lo que hay que hacer por Tres Arroyos, en las localidades, donde siempre está dispuesta a ir y enfrentar cualquier situación. Además es una persona de gran experiencia y conocimiento sobre la filosofía del Movimiento Vecinal y su concepción de Tres Arroyos en el presente y en el futuro”, sostuvo.

Tres ejes: educación, trabajo y medio ambiente

Sánchez anticipó que planea “seguir trabajando en tres ejes: la educación, con el desarrollo del campus donde podrán ubicarse el Centro Universitario, el Centro de Formación Profesional, escuela secundaria; el segundo es el trabajo, con el Parque Industrial como receptor y organizador de empresas, promocionando nuevas radicaciones en la ampliación de la superficie en 40 hectáreas más, ya que de la última incorporación se vendieron un 70% de los lotes; y la industrialización de la materia prima agropecuaria en origen, que no se vayan los granos a los puertos para ocupar toda la mano de obra aquí. Más el cuidado del medio ambiente, profundizando las acciones que ya llevamos adelante con la gestión de los residuos, trabajando sobre el tema de los agroquímicos y el desecho de los envases cumpliendo las leyes que van saliendo, siempre cuidando las maravillas de la naturaleza que tenemos aquí”.

Siempre, continuó el jefe comunal, “eficientizando los recursos para poder cumplir con nuestras funciones habituales, salud, seguridad, infraestructura, con la caja en orden, sin que sobre ni que falte plata. Tengo una gran preocupación para los años que vienen en seguir haciendo pavimentos nuevos pero sobre todo mantener los hechos y reparar los que se están deteriorando. No se pudo cumplir con las 108 cuadras porque el dinero de Nación finalmente no llegó, pero estamos lanzando un plan de bacheo profundo en las más deterioradas”.

Elecciones “muy reñidas”

Respecto a las elecciones a nivel nacional, el intendente tresarroyense advirtió que “va a ser todo muy reñido y competitivo, pero no se escuchan propuestas concretas. Nadie habla sobre Vaca Muerta, con la importancia estratégica que tiene”. Y abogó, hablando sobre todo del voto de los jóvenes, “por jerarquizar la política, y hacer que la juventud se concientice acerca de su importancia, porque por defectos y errores de los políticos la política ha sido desacreditada, pero hay que demostrarles a los jóvenes que podemos revertir eso, trabajando en todos los ámbitos, sobre todo en el local, invitándolos a ver qué se puede hacer y haciéndolos tomar conciencia de la importancia de sus decisiones”.

“No voy a tirar 16 años por la borda por otros 4”

Respecto de la elección local, admitió Sánchez que “seguramente va a ser difícil porque cada uno pondrá su mirada y propondrá sus iniciativas. Pero yo llevaré, al 10 de diciembre, 16 años como intendente en los que creo que a Tres Arroyos no le ha ido mal, y para mí han sido un honor y un orgullo. Pero estos 4 que vienen son un gran desafío, por lo que no puedo tirar por la borda los otros 16. Por eso me comprometo a hacer el mayor esfuerzo y experiencia para hacer todo lo mejor que podamos, mi equipo y yo, con todo esfuerzo y sacrificio. Porque estos 4 años no me pueden fallar y el rédito tiene que ser para Tres Arroyos”.