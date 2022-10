Sánchez describió los términos del acuerdo con los recuperadores: “vamos a mejorar su calidad de vida”

20 octubre, 2022

El intendente Carlos Sánchez y los recuperadores informales de residuos llegaron a un acuerdo en la reunión que mantuvieron hoy en el Predio de Disposición Final, que incluye la paulatina reconversión de sus tareas en actividades formales y una asistencia de emergencia por estos días en los que no estuvieron realizando su labor habitual a raíz de las protestas. Según anunció el jefe comunal, “se les dará una ayuda; la empresa Malvinas también les va a entregar algo de cartón por mes -estamos acordando la cantidad de fardos- para que puedan comercializar, y se los acompañará con alimentos por estos días que no pudieron trabajar”. Con el tiempo, anunció el mandatario, se prevé que se incorporen a tareas vinculadas a las cavas de relleno con las que se recuperan terrenos, a la clasificación de cubiertas y otras actividades.

Sánchez fue claro al advertir, no obstante, que la idea es que en el ex basural “no se trabaje más recolectando a mano, que lo que entre pase todo por la Planta de Separación como se había estipulado al principio pero se venía distorsionando por errores de ambas partes, de ellos y nuestros, y buscamos corregir eso. Por eso ellos van a cumplir un trabajo de ordenamiento y custodia en las cavas donde van ramas, algunos contenedores y basura no orgánica que se tira en camionetas. Con esas cavas nosotros recuperamos terrenos, como el de al lado del Polo, otro frente a la Escuela 13, uno en Reina Margarita y habrá otro en la zona del Tiro Federal”.

“La conversación fue muy respetuosa y en buenos términos, e iremos trabajando para que la tarea de esta gente sea cada vez más digna, no revolviendo lo que otros tiran. Esa es la filosofía con la que se creó esta planta, y de hacer la separación de residuos. Pero muchas veces la situación social y la macroeconomía se fueron distorsionando e hicieron que tuvieran que volver a trabajar con la basura, pero lo que queremos es mejorar esa forma de vida”, sostuvo Sánchez.

Respecto a las actividades en las que se planea insertar a los recuperadores informales, el mandatario indicó que “hoy se separa la basura, se obtiene cartón, aluminio, vidrio, y además hemos hecho un acuerdo con una cooperativa de Buenos Aires que viene a San Francisco a hacer la molienda de plástico duro, y ellos van a ocupar tres personas en esa localidad. Por el tema de las cubiertas hicimos un viaje a Arroyo Seco con Ricardo D’ Annunzio, y hay que clasificarlas antes de que se las lleven, en lo que también vamos a ocupar a dos o tres personas más. Por eso paso a paso iremos reconvirtiendo el trabajo de esta gente para mejorar su calidad de vida. Hicimos un acta, quedó todo escrito, e iremos chequeando que de un lado y del otro se vaya cumpliendo lo que pactamos”, completó.

Volver