Sánchez dispuso inicio de sumario administrativo contra médico del “Hospitalito”

1 julio, 2021 Leido: 445

El intendente Carlos Sánchez dispuso el inicio inmediato de un sumario administrativo contra el Dr. Daniel Olivera, quien trabaja en el Centro de Salud de Claromecó, ante el cumulo de denuncias que fueron recibidas en los últimos días. Es que vecinos de la localidad han manifestado disconformidad con las atenciones del profesional y los resultados médicos de ciertas patologías.



En diálogo con LU 24, Heber Sotelo Castro, quien presentó ante el Director del Organismo Descentralizado un libro de actas con todas las denuncias, incluso algunas de índole penal, dijo que espera que la novedad le sea comunicada formalmente.

“Hace un año y dos meses y sigo con el mismo dolor, bronca e impotencia que me da la desidia y falta de compromiso que tienen las autoridades municipales y/o de la parte de la Delegación con mi causa y lo que significa el daño físico, psíquico y familiar. Yo no busco lo económico sino un poco de comprensión para lo que me pasó con mi señora. Todos los lunes voy a que le extraigan sangre en el Hospital en el cual gracias a Terapia Intensiva, a Martín y a Moreno, le salvaron la vida pero no la invalidez”, expresó.

Indicó que “cansado de hacer en las redes reclamos al Municipio y no tener respuesta, increpándole al secretario de Salud y al Delegado Municipal, en su momento, Billy Wilson, que estuvo poquito tiempo, sigo con Julián Lamberti, quien me dijo que iba a tomar cartas en el asunto e iba a tratar de que se escuchara el reclamo. Pasó un año y dos meses”.

Recordó que él fue primero en reclamar y “después vienen tres personas más que me dicen que sabían que había hecho una denuncia penal para ver si me les uniría y les dije que sí, que los acompañaba en lo que pudiera. Yo sigo con mi denuncia, que está en la Justicia, y la segunda reunión médica le dio favorable a mi señora. No entiendo cómo sigue Daniel Olivera”.

“Me llaman y les digo vamos a increparle al Delegado, que me dice ´yo no tengo autoridad para tomar cartas en el asunto ni para echarlo ni suspenderlo. No tengo herramientas para nada, ni siquiera un acta de alguien que se queje. Entonces, con la hija de “Pupi” López, que era conocido por todo el mundo y murió, lamentablemente, como un perro, hago causa y voy al frente con ella, que fue la autora, previo asesorarse con un abogado, de comprar un libro y le dije yo lo pago también; Carlitos Iriart, que la mamá falleció y el padre tuvo grandes problemas de Covid con este doctor y se agrega Esteban Mango. Estos somos los iniciadores de esta campaña”, explicó.

“La primera respuesta que recibimos es que eso se iba a entregar, yo lo filmo cuando hicimos entrega del libro, le sacaron fotocopia, le hicieron el PDF, nos lo devolvieron, porque es nuestro, y después nos dijeron que nos iban a conectar con Guerra y el director del Hospital Alexis (Pogorzelsky), con quienes estuvimos hablando cuando vinieron a hisopar acá y dijeron que iban a tomar cartas graves en el asunto pero todavía no vemos ni desplazado o suspendido a este médico”, sostuvo.

Sobre el inicio de un sumario interno, Sotelo Castro aclaró que “a nosotros no nos han notificado de nada”.

“Yo hablo por mi caso y debo agradecer y enaltecer la atención que tuvo mi señora en Terapia Intensiva del Hospital Pirovano de Tres Arroyos”, resaltó.

“Guerra, el secretario de Salud, es cliente mío y médico pediatra de mi nieta y me ponía un signo de interrogación. Mi señora tiene hoy el certificado de invalidez, con 41 años y un historial en el Hospital, lo único que tenía que hacer este caballero, porque ya no lo califico de doctor, era firmar un traslado porque acá más allá de que todo el mundo ‘Hospitalito’ no deja de ser una sala de primeros auxilios. Yo tengo vehículo y puedo llevar a mi familia a Tres Arroyos cuando quiera pero hay gente, no animales, que no tiene recursos para atenderse y tiene que venir aquí y las ambulancias están para hacer el traslado correspondiente. ¿Qué estamos haciendo?, hay falta de compromiso”, sentenció.

Cabe recordar que Sotelo Castro lo acusa al médico de no haber querido derivar a su esposa, que con antecedentes familiares de problemáticas vasculares terminó con una trombosis y fue trasladada en grave estado al Hospital Argerich en Buenos Aires.

Volver