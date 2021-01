Sánchez: “El objetivo del gobierno es mantener la temporada abierta”

5 enero, 2021 Leido: 60

Ante el aumento de casos de coronavirus en la Provincia, y la preocupación del Gobernador Axel Kicillof, el Intendente Carlos Sánchez acudió a una reunión en San Bernardo junto a sus pares de la costa.

En diálogo con nuestra emisora Sánchez contó que “el objetivo del gobierno es mantener la temporada abierta como primera medida, pero también se aclaró con todos los intendentes, que si los casos siguen sumándose de la manera que están en estos días y no hay una meseta, pensamos todos que está en juego la temporada. Va a ver que tomar medidas antes de llegar a saturar todo el sistema de salud”.



También dijo que habló de no habilitar fiestas y reuniones evitando la aglomeración de gente, y llevó tranquilidad de que las vacunas estén en todos los municipios. Además adelantó que será a fines de enero y principios de febrero que llegará la segunda tanda de vacunas al país, las cuales se volverán a distribuir en la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado mencionó que hubo discusiones de algunos intendentes que entienden que hay que abrir más para que los jóvenes se dispersen y no haya tantas fiestas clandestinas, otros que dicen que va a ser difícil sostener esas aperturas, postura que el intendente comparte.

“Vamos a esperar esta semana porque vamos a tener el rebote de las cuatro días de las fiestas de fin de año, a partir de ahí seguramente se va a organizar otra reunión con los intendentes y el gobernador para ver si se llega a tomar alguna determinación. Mientras tanto también el gobernador se está reuniendo con el Presidente de la Nación y el Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde van a evaluar a nivel nacional”, expresó y agregó: “Estamos preocupados y la situación es muy compleja, en el medio esta la economía. Seguiremos trabajando y usando el ingenio y trabajaremos todos los intendentes juntos”.

Para finalizar se refirió a la postura del gobernador sobre las fiestas clandestinas: “Nos dijo que controlemos las fiestas clandestinas cobrando multas, secuestrando las bebidas y equipos de música. Se está viendo si se pueden secuestrar los autos y camionetas con el fin de desalentar de todas formas esas fiestas clandestinas, la verdad es una falta de conciencia individual de mucha gente”.

