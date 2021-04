Sánchez: “El pilar del ser humano es el estudio y el trabajo, ahí lo tenemos al CRESTA y al Parque Industrial”

24 abril, 2021 Leido: 306

El Intendente, Carlos Sánchez, habló con el LU 24 sobre su compromiso con el campo, sus experiencias de vida y el orgullo que siente al ver cómo ha crecido Tres Arroyos. “Nosotros somos pocos y tenemos que defender esto entre todos. A mí me llena mucho el hacer, el trabajar, no sé otra cosa, pero con la responsabilidad que tengo como Intendente”, dijo.

En cuanto a sus inicios, destacó que “viví mucho años en el campo, en la vida del trabajo, eso es un gran amor que se tiene por el hacer dentro de este lugar, que es todo nuestro. La forma de trabajar ha hecho que muchos campos sean arrendados, estaría mejor que en el campo trabajara mucha más de gente”.



“De cualquier manera hay muy poca gente, por los avances tecnológicos, pero ahora ha quedado en el campo todas aquellas personas que vinieron del exterior como las colectividades, que han formado a nuestro distrito”, aseguró y agregó que “eso le dio una característica muy importante a nuestra estructura, que está apoyada por la fuerza, por esas voluntades de trabajo que nos da la posibilidad de ser un pueblo gigante”.

Además, dio detalles sobre las actividades rurales que han ido quedando marginadas en el tiempo, como los alambradores y los esquiladores. Entiende que se han perdido algunos oficios que, anteriormente, le brindaban trabajo a un centenar de personas.

“Toda mi adolescencia me metí dentro del campo, con mucha vocación, no entendía otra vida que esa. Mi padre era empleado de farmacia y me madre empleada de una seguradora, ellos no entendían mi pasión por el campo pero yo quería ir ahí”, aseguró.

A lo que respecta sobre las festividades locales, destacó que “si se perdía la Fiesta del Trigo no me lo perdonaría nunca, había que usar la fecha para estar juntos y demostrar que queremos la tradición. Para mí siempre fue muy importante, pero todo eso lo acompañe también escuchando la música de nuestro pueblo, entiendo la importancia de nuestras raíces”.

“Hoy tengo un compromiso para que nuestras historias no se olviden, la gente me ha aguantado mucho tiempo y eso es una responsabilidad cada vez más grande. Porque hay que hacer más y mejores cosas”, mencionó y aclaró que “es un orgullo como tresarroyense lo que se hizo en el Parque Industrial, pero también es una responsabilidad de todos los días porque uno quiere hacer algo mejor. Las empresas grandes allí están juntas y tienen leyes que las ampara, es un sector que le da trabajo a todos los tresarroyenses”.

“Tener la posibilidad en Tres Arroyos, de darle trabajo a más de tres mil personas es muy importante. El pilar del ser humano es el estudio y el trabajo, ahí lo tenemos al CRESTA y al Parque Industrial”, concluyó.

