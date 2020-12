Sánchez en Claromecó: “Estamos en condiciones de salir adelante de un año sumamente difícil”

5 diciembre, 2020 Leido: 34

El intendente Municipal Carlos Sánchez, en el inicio de sus palabras agradeció a “todos los que trabajan durante todo el año” para que el inicio de la temporada sea posible.



Haciendo un repaso de cómo se llegó a poder inaugurar éste fin de semana la temporada en los balnearios tresarroyenses expresó “este bichito el Covid ha complicado a todos los países del mundo, quiero recordar que hace 60 días la provincia de Buenos Aires, no sabíamos si íbamos a tener temporada o no tener temporada, en realidad, si la gente iba a poder disfrutar de las playas, tenemos 75 kilómetros de playas para ofrecerle al país y al mundo y no sabíamos si íbamos a poder poner en marcha, poderlas disfrutar” y comentó que “divagábamos en otros momentos con algunos intendentes, con funcionarios provinciales, ministros, que hacíamos con las temporadas en nuestros balnearios”, y agregó que “ese no saber estaba atrás de qué hacer con las inversiones turísticas que se habían hecho en toda la costa, que hacíamos con la hotelería, la gastronomía, la cultura, el deporte, y que mucha gente ha hecho inversiones para pasar los veranos y dar esos servicios”.

Sánchez puntualizó en la temática sanitaria y en la importancia de los cuidados por parte de los habitantes de los balnearios, comerciantes y turistas, ya que el COVID “puede causar no solamente la enfermedad, sino la muerte de mucha gente”. Indicó que “fue una decisión muy difícil, donde tenemos, el espejo de Europa que pasaron el verano, y hubo un rebrote de casos de coronavirus”. Por eso resaltó el esfuerzo de las autoridades de salud en todos los niveles y también “un esfuerzo tremendo en la seguridad, en cada una de las delegaciones de los pueblitos que tenemos playas, ahora bien, esos esfuerzos han dado la posibilidad de que podamos inaugurar la temporada en toda la costa atlántica”.

“Ahora nos queda el otro paso, poder cumplir los protocolos y el cuidado que debemos tener para que no nos pase lo que pasó en Europa” dijo el intendente, y aunque mencionó la ventaja de la posibilidad de la obtención de la vacuna en un futuro cercano, advirtió que seguramente será paulatino y por eso debemos “cuidarnos nosotros y cuidar al resto de la gente, en ese cuidado está el municipio, la delegación, pero cada uno de nosotros tenemos que tener la responsabilidad con la ayuda de las instituciones”.

Por otra parte, hizo suyas las palabras del Director de Turismo de que posiblemente los turistas se aboquen a estas playas ya que buscan lugares tranquilos y de poca aglomeración de gente como Claromecó, Reta y Orense. Y por ese mismo motivo mencionó que “debemos tener la responsabilidad de que se cumpla todos los protocolos, para no tirar por la borda tanto sacrificio”

Para finalizar, destacó que hoy por hoy “el distrito de Tres Arroyos no solamente vive del campo, la industria y el comercio, sino que también empezamos a vivir los últimos años, y hay que seguir, del turismo, y con esos cuatro pilares y un buen cuidado del medio ambiente, creo que tenemos un futuro muy promisorio y muy bueno para nuestro distrito”.

No faltó el agradecimiento a los bomberos, a los guardavidas, y a todas las instituciones de Claromecó, a quienes se intentó brindarles los “mejores equipamientos para todas las áreas”.

Antes de su autorización para el comienzo de temporada expresó “entre todos tenemos que sacar una muy buena temporada” y agregó “cuidémonos para siempre”, ya que cree el problema del COVID19 no se resolverá tan rápidamente.

Volver