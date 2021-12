Sánchez, en el brindis de fin de año: “hoy no tenemos Presupuesto, nos duele muchísimo y nos afecta pero no importa”

30 diciembre, 2021 Leido: 789

El intendente Carlos Sánchez, en el tradicional brindis de fin de año, criticó a la oposición por lo sucedido ayer en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para tratar el Presupuesto 2022 –pasó a cuarto intermedio hasta el 4 de enero- y afirmó que la Municipalidad no se retrasará en el pago de sueldos ni resentirá la prestación de los servicios.



“Hoy por hoy no tenemos Presupuesto: los señores concejales no han tenido el tiempo o la voluntad, o han tenido que estar brindando antes que nosotros, para terminarlo, cosa que en los últimos 25 años nunca sucedió.

Nos duele muchísimo y nos afecta, estamos cada vez peor, pero no importa”, afirmó al tiempo que agregó que “tengo la voluntad personal y de todos los funcionarios porque este gobierno municipal nunca se atrasó en pagar los sueldos ni dejó de pagar las horas extras, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que la gente que trabaja para la sociedad esté siempre de pie para poder atender al vecino, que es lo primero que nos interesa, aunque algunos intenten lo contrario”.

En el Hall del Palacio Municipal, el Jefe Comunal saludó al personal, junto al Jefe de Gabinete, sus secretarios, directores, consejeros escolares, concejales y medios de prensa.

“Me enorgullece y me pone feliz poder terminar el año y estar rodeado de una importante cantidad de empleados municipales, secretarios, directores y coordinadores”, expresó.

También dijo que por la pandemia “no fue fácil para el Municipio, desde todas sus áreas, brindarle el servicio al vecino, que también estaba sufriendo y había que contenerlo, entonces hubo que hacer un doble esfuerzo y, se los digo de todo corazón, yo estoy orgulloso de todos ustedes porque pusieron voluntad y sacrificio”.

Además, manifestó que “desde el Ejecutivo hemos tratado y hemos conversado muchísimo con el gremio para que los sueldos de todos estén a la altura de la inflación, lo menos que podemos pedir es eso y se ha logrado”.

Finalmente, aseguró que “estamos acá con ganas de seguir trabajando” y deseó “un feliz 2022”.

