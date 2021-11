Sánchez, en el cierre de campaña: “Qué la oposición no mienta”

11 noviembre, 2021 Leido: 198

A tres días de las elecciones legislativas, el intendente del partido de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, y el secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad, Gabriel Guerra, visitaron a LU 24 y contaron cómo fue el proceso que vivieron durante la pandemia de coronavirus, y en dónde pusieron los esfuerzos. Además, hablaron sobre lo que está en juego en las próximas elecciones para el Movimiento Vecinal, y le pidieron a la oposición responsabilidad y que dejen de “mentirle a la ciudadanía”, sobre los paradores.



Sánchez dijo que “nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en la responsabilidad que nos dan los cargos políticos. El Vecinalismo lleva más de 20 años en esa responsabilidad, la cual fue que desde que entramos la situación del municipio era muy difícil”.

“Tuvimos que salir de esa situación, y lo logramos porque teníamos estrategias para que Tres Arroyos creciera. Nuestra ciudad está entre Necochea y Bahía Blanca, en ese contexto era muy difícil, pero nosotros trazamos la línea del crecimiento”, manifestó y agregó que “le tocó al Ing. Aprile arreglar los números y la administración. Cuando asumí, comenzamos a mirar el tema de la educación y creamos el CRESTA, era algo que necesitaba nuestro pueblo”.

“Es algo muy triste no poder crecer y ver que a los 18 años los hijos se van y no vuelven más. Por eso Tres Arroyos no crecía, sus hijos encontraban destinos mejores en otros lados. CRESTA hizo que se puedan quedar en Tres Arroyos”, destacó.

“El segundo punto es dar trabajo, ahí esta el Parque Industrial, tenemos 3.000 o 4.000 empleados directos. Esa es la base de la sociedad, tenemos la posibilidad de que nuestros hijos estudien y trabajen acá”, puntualizó.

“Estas elecciones son muy importantes”

En cuanto a qué está en juego en las legislativas, Sánchez expresó que “en los últimos años nos ha tocado no tener mayoría en el Concejo Deliberante. Estas elecciones son muy importantes. Nosotros venimos sufriendo, nos repartimos en trabajo, amor y vida. Funcionarios como Guerra, que son la mayoría, han puesto todo para que Tres Arroyos crezca, a pesar de tener un achique de presupuesto, porque eso nos ha demorado en algunas obras”.

“La competencia política está en quién hace y trabaja más. Otra vez no podemos licitar los paradores, nos ponen un concurso a nivel nacional, es una edificación sencilla donde se puede hacer un proyecto. Tres Arroyos tiene gente que quiere invertir y hacerlo”, informó.

Paradores: “Estoy cansado de las mentiras”

“Ahora nos estamos recomponiendo de la pandemia, de la crisis económica y de la inflación. Eso no está al alcance del municipio, pero sí de la gente que quiere invertir. Uno lo ve en el Parque Industrial, que más allá de todo, siguen invirtiendo, todos los meses vemos un galpón nuevo”, subrayó y añadió que “nosotros demolimos los paradores porque estaban vencidos, estoy cansado de las mentiras, necesitábamos una nueva renovación. En el Concejo Deliberante se juntan dos bloques para que no lo saquemos”.

“Buscan trabarlo para no poderlo sacar en la temporada, y eso pasó. Yo siempre voy a decir la verdad, no nos dejaron sacar los paradores, para que la gente esté contenta. Esa forma de hacer política y mentirle a la gente no puede seguir más”, enfatizó.

“Yo llegué a ser intendente peleando y haciendo cosas, y lo hemos logrado. Hay que ver los caminos rurales, que fue un trabajo importante, que son los mejores de la provincia de Buenos Aires”, remarcó.

“El Movimiento Vecinal apunta a la producción primaria, que es el campo. Había que darle salida a través de los caminos, esa fue la estrategia. Después vino la capacitación y la educación, y ahora el trabajo, que es el Parque Industrial”, valoró.

“Nos puso a prueba la pandemia, yo me encontraba muchas mañanas, cuando los casos llegaban a 500 o 600, con un Guerra que no había dormido a la noche. Dándonos fuerza, había que aguantar esos momentos. El Movimiento Vecinal lo aguantó, con un Concejo en contra”, aseguró.

“Fue dificilísimo conseguir las cosas más básicas para cuidar a un enfermo, ese esfuerzo que se hizo con una oposición muy egoísta. Esto lo digo porque los necesitamos el domingo, buscamos mejorar el Concejo Deliberante, y así no perder el tren de este crecimiento, que hace producción, trabajo y obra pública. Esta mano que le estamos pidiendo al vecino nos puede asegurar que en los próximos dos o tres años sigamos creciendo de la forma que lo hacemos”, afirmó.

“Uno lo puede ver en los eventos de bailes, deportes y cultura, que la gente tiene ganas de seguir. Tres Arroyos quiere continuar con este crecimiento, no paremos esta rueda”, remarcó.

El jefe comunal, sostuvo que “el otro día me hablaban de las oportunidades para la juventud. El Movimiento Vecinal hizo el Polo Educativo, el Polideportivo y el CRESTA, a eso apuntamos, al crecimiento desde las bases. Después seguimos con el medio ambiente y las cloacas”.

“Lo malo es que no votemos bien, porque estamos enojados por la inflación, en eso no tenemos nada que ver. Los jóvenes me dicen que la tienen difícil, pero es necesario que les pregunten a sus abuelos, quienes saben que siempre fue así, nadie les ha regalado nada. Hemos crecido los últimos 10 o 15 años”, consideró.

“No quiero que se mienta tanto”

“No quiero que se mienta tanto, que todo está mal, posiblemente nos falten algunas cosas, pero seguimos trabajando para mejorar. Los problemas los tenemos, pero hay un Vecinalismo que ha sabido solucionar grandes problemas. ¿Qué Tres Arroyos tendríamos si no estuvieran el CRESTA y el Parque Industrial?”, se preguntó.

“Si uno mira la nueva lista va a ver que hay gente muy joven. Hay que seguir marchando para adelante al ritmo de la tecnología, al crecimiento del país y del mundo”, ponderó.

Nuevas obras de agua

Sobre las obras de agua que se han ejecutado en el último tiempo y las que se van a realizar, el Intendente explicó que “la primera etapa era conseguir estos dos pozos para este verano. Uno comenzó hace una semana aproximadamente, y la próxima va a seguir el otro. Está adjudicada la obra desde la Provincia de la cisterna de cuatro millones de litros con cinco pozos más y una red troncal que va a salir desde los cuatro puntos cardinales. La empresa está haciendo los papeles”.

“Después viene la otra etapa que es el recambio de la cañería, de la cual ya hicimos la parte del centro. Ahora seguimos, después de varias conversaciones con el “Cuto” Moreno, para generar un recambio en las cuatro avenidas. El tema del agua se está trabajando”, aseveró.

Asimismo, especificó que “vamos a llegar al 80 o 85% de la población con cloacas, está por comenzar la tercera etapa en el barrio Olimpo. Una ciudad con ese porcentaje no deja de ser poca cosa, no hay muchas localidades de la provincia que tengan esos números. Se está trabajando en Claromecó en el mismo asunto, San Francisco tiene agua al igual que Copetonas, nos estaría faltando Reta”.

“La falta de Roberto Pissani es muy grande”

“Tuvimos una baja muy importante desde lo humano y laboral que fue la de Roberto Pissani. Él se cargó la mochila de ser un funcionario excelente. Tenía una relación con los empleados municipales, el capataz, los vecinos y las instituciones. La falta de Roberto es muy grande”, lamentó.

“Estuve hablando mucho con el personal, están trabajando con un entusiasmo para lograr algo que es muy difícil, el reemplazo de Roberto Pissani. Eso está haciendo que nos esforcemos un poco más. Con ellos y con el gremio la relación está bien, estamos consiguiendo este año arriba del 50% de aumento del salario”, destacó.

“Tenemos un equipo de trabajo donde nos podemos asegurar tener una buena calidad de servicios”, recalcó.

Guerra: “En salud hay cosas que son indiscutibles independientemente del color político”

Por su parte, Guerra habló sobre su rol durante la pandemia y dijo que “la verdad, al principio, cuando tomé la Secretaría, lejos estaba de sospechar esta situación, si lo hubiese sabido no la tomaba. En China se empieza a hablar de esto, comenzamos a tener reuniones con la gente de epidemiología, la expectativa de muchos era que iba a estar lejos de nosotros”.

“Empezamos a pensar, se lo planteé al Intendente, si esto llegaba iba a tener muchas dificultades para la medicina privada. Era un momento oportuno para trabajar en la salud pública, debíamos hacernos cargo del 100% de la situación de la pandemia. Fue así, y se atendió a esta sugerencia, se comenzó a trabajar de esta forma”, puntualizó.

“Había que realizar una re ingeniería de todo el sistema. Por un lado, había que seguir trabajando en la situación sanitaria de la sociedad, y por el otro, se sumaba la infección que se estaba viviendo. Tuvimos muchas dificultades, en primera instancia, para conseguir los elementos de protección para el personal, era una locura los sobrevalores que se le ponían”, recordó.

“Las autoridades sanitarias, a través de la Provincia, hacían alguna gestión, pero estaban lejos de lo que necesitábamos. Lo fuimos aprendiendo según lo que otros sufrían antes, en otros países y en ciudades similares a Tres Arroyos”, señaló.

El Secretario de Prevención y Salud, contó que “traté de ir coordinando para afrontar de la mejor manera posible y atenuar el impacto para detener las pérdidas humanas. Si no hubiésemos realizado las gestiones necesarias, hoy, tendríamos muchas más. También hay que destacar el trabajo en conjunto que se hizo con Policoop, la Clínica Hispano y profesionales del Círculo Médico”.

En cuanto a la vacunación, Guerra dijo: “nos enteramos muchas cosas primero por los medios, pero he visto que a partir de diciembre comienza la tercera dosis. En Tres Arroyos tenemos aplicadas casi 100.000 vacunas”.

A raíz de la desconfianza que se ha creado alrededor de la inoculación contra esta nueva enfermedad, el funcionario manifestó que “el problema fue que en la historia nunca se generó una vacuna en tiempo récord cómo esta. Todos los países y laboratorios del mundo trabajaron para tenerla. Se criticó mucho porque no se habían terminado los estudios de Fase 4, pero es una cuestión de tiempo”.

“Primero se estudia la seguridad y después la eficacia, por eso comenzó a ser aplicada en todo el mundo. Es lamentable las discusiones sin sentido que se hicieron, más allá de las estrategias. En definitiva, hoy tenemos que decir que gracias a la vacuna nuestro país está en el lugar que está. Si bien hay muchos casos, han disminuido los pacientes internados”, agregó.

Voto al Movimiento vecinal

Por otra parte, Guerra habló sobre por qué la ciudadanía debería acompañarlos en estas elecciones. “Muchas veces, nosotros que estamos en las decisiones ejecutivas, necesitamos para poder trabajar libre y cómodamente que el Concejo nos acompañe en algunas ordenanzas. Cualquiera que tenga la buena voluntad de querer participar en la política, hace lo necesario para mejorar la ciudad”, acentuó.

“Uno se cuestiona si estas personas están para sumar o para poner palos en la rueda”

“Muchas veces hablan para tener el éxito en una elección, uno ahí se cuestiona si estas personas están para sumar o para poner palos en la rueda. Lo he vivido en carne propia, por algunas ordenanzas, como el presupuesto en materia económica. A veces uno escucha ciertas cuestiones que son ilógicas en cuanto a las promesas, las cosas que se realizan son porque se planifican y se ordenan. Muchos hablan sin pensar en el financiamiento”, criticó al tiempo que hizo hincapié en que “uno desde el Ejecutivo es responsable de gestionar los recursos de los ciudadanos, yo tengo que dar respuestas a un montón de las situaciones de Tres Arroyos”.

“En salud hay cosas que son indiscutibles independientemente del color político. Es importante para el desarrollo, para cualquier municipio, tener gobiernos locales, así no tienen que seguir una directiva tan verticalista y pueden estar más cerca del vecino”, mencionó.

Seguridad: “Estamos con la guardia alta en todos los barrios”

Por último, el intendente Sánchez, se refirió a la seguridad en Tres Arroyos y cómo trabaja para mejorarla. “Se sigue gestionando todos los días fuertemente, ayer mostramos que se compró una gran cantidad de cámaras que se están poniendo en lugares estratégicos. De esta forma, sirve para aclarar ciertas situaciones. Vamos a poder hacer mejores mapas del delito”, precisó.

“Se está gestionando, nosotros hemos comprado patrulleros y la Provincia mandó algunos. Hay que seguir avanzando en el trabajo con la policía porque esto de la seguridad es un mal muy complicado, pero estamos con la guardia alta en todos los barrios”, finalizó.

Volver