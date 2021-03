Sánchez, en la apertura de la Fiesta del Trigo: “Tengo esperanza de que comencemos a vivir un nuevo tiempo”

El intendente Carlos Sánchez dio apertura esta tarde, en instalaciones de la Sociedad Italiana, a la 52° Fiesta Provincial del Trigo, edición virtual, y aseguró que “aun a pesar de las dificultades que debemos atravesar, personalmente tengo esperanza de que comencemos a vivir un nuevo tiempo en nuestro país, habiendo aprendido de la realidad que instaló la pandemia y habernos permitido trabajar en conjunto para salir adelante”.

“También tengo esperanza de que reflexionemos y se priorice el beneficio general más que el interés particular o partidario, donde la política sea como debe ser la herramienta para transformar la realidad y no para poner palos en la rueda”, añadió.

“Las grandes obras se construyen de abajo hacia arriba, con trabajo y producción y no con grandes estructuras políticas e ingenieras financieras que terminan como tantas crisis históricas nacionales. Tengo esperanza y no podría negarla siendo consciente de que nuestro distrito de Tres Arroyos es un ejemplo de producción, trabajo y valor agregado. Es por ello que debemos celebrar y conmemorar esta Fiesta con orgullo y esperanza, con más énfasis y alegría que todas las anteriores”, destacó el jefe comunal.

Comenzó su discurso manifestando que “en un contexto nunca antes pensado ni imaginado, como novedad, y por primera vez, se da apertura en la tradicional e histórica Mesa Redonda, como así también va a ser la entrega de la emblemática Espiga de Oro y el reconocimiento a los mejores trigos cosechados en nuestra región”.

Sánchez agradeció a “todos los presentes, también a la Comisión Ejecutiva, desde su presidente Francisco Santarén, un joven que ha tomado la responsabilidad ya desde el año pasado y está llevando muy bien el rumbo y el ritmo de la Fiesta, a funcionarios que han colaborado, a vecinos en particular que se han arrimado como todos los años para ayudar a armar toda esta organización que no es poca cosa, también a empleados municipales, la Secretaría de Desarrollo Económico, por la organización de esta Mesa y su secretario Matías Fhurer”.

“Con este formato, combinando lo virtual y presencial, la Fiesta ofrecerá con el transcurrir de los días una interesante programación transmitida por canales de televisión como CELTA TV y Cablevisión, también por Streaming en la red social Facebook, desde la página oficial de la Fiesta Provincial del Trigo, los tres días por venir a partir de las 22 horas”, detalló.

“Nos acompaña un contexto diferente pero estábamos convencidos que espacios como este, el de la querida y tradicional Fiesta Provincial del Trigo, no podíamos dejar de hacerlo y no podía perderse aun en la pandemia y debíamos adaptarnos en las adversidades para que no pierda la importancia que significa para la región y toda la producción triguera en general”, consideró.

“Por esta mesa, históricamente, han pasado las más diversas voces, los más destacados representantes del quehacer agropecuario, sin distinción de colores políticos ni gremiales, que justamente por ello han enriquecido el contenido de estas reuniones y teniendo siempre como objetivo central y permanente ser una caja de resonancia de las diferentes opiniones técnicas, políticas y económicas como así también de las situaciones que ha vivido nuestro campo a lo largo del tiempo”, aseguró.

Abogó por “una política de estado acordada y sustentable en el tiempo”

“Durante los últimos 50 años en esta Mesa se han debatido cuestiones de todo tipo sobre el campo y la producción de trigo, en algunas oportunidades muy polémicas y teñidas de un fuerte tinte político y gremial. Temas como la genética, la comercialización, los caminos, puertos, exportación, retenciones, mercados, industrialización y en los últimos años hasta también la logística han sido parte de este foro implicando gran trascendencia para la producción agropecuaria y, especialmente, la triguera. Intentamos siempre que se ponga sobre la mesa los conocimientos y las experiencias que algunos como productores, otros como profesionales o como estudiosos en la materia y también funcionarios políticos de turno, para que algún día pueda parirse una política de estado acordada y sustentable en el tiempo que contemple darle al productor triguero seguridad y reducirle la pesada mochila de la inestabilidad en su producción y en la comercialización. Seguramente consiguiendo este objetivo crecerá la producción y se distribuirá con equidad la riqueza que nuestras tierras nos otorga. Por ello, esta llamada Mesa Redonda Agropecuaria está compuesta, a nuestro entender, por cuatro pilares que son estratégicos para poder llegar a conclusiones y reflexiones que optimicen el rendimiento de nuestra producción: el Estado en sus tres ámbitos, municipal, provincial y nacional; las instituciones agropecuarias; la banca pública y privada, con beneficios, ofertas y accesibilidades financieras que tan necesarias resultan históricamente; y los productores agropecuarios, que son los que están al frente del trabajo que significa sembrar la tierra, cosechar sus frutos y hacerlos multiplicar para que toda la comunidad se vea beneficiada”, dijo.

“No tenemos excusas para no ser un país exitoso”

“En este año tan particular logramos que este evento trascendental sea posible de concretar combinando el formato virtual y presencial y además entendimos que iba a ser de los más fructífero que la temática sea libre ya que los frentes a plantear y discutir podrían ser de los más diversos. Es por eso que pretendemos que sea esta Mesa el megáfono para que cada sector exprese sus intereses e inquietudes. En este marco, permítanme decirles que aun a pesar de las dificultades que debemos atravesar, económicas, sociales, culturales, personalmente tengo esperanza de que comencemos a vivir un nuevo tiempo en nuestro país, habiendo aprendido de la realidad que instaló la pandemia y habernos permitido trabajar en conjunto para salir adelante. También tengo esperanza de que reflexionemos y se priorice el beneficio general más que el interés particular o partidario, donde la política sea como debe ser la herramienta para transformar la realidad y no para poner palos en la rueda. También tengo esperanza de que la enorme riqueza que tiene nuestro suelo pueda ser aprovechada, de una vez por todas, absolutamente por todos y cada uno de los argentinos. No tenemos excusas para no ser un país exitoso. Y porque las grandes obras se construyen de abajo hacia arriba, con trabajo y producción y no con grandes estructuras políticas e ingenieras financieras que terminan como tantas crisis históricas nacionales”, enfatizó.

“Tres Arroyos es un ejemplo de producción, trabajo y valor agregado”

“Tengo esperanza y no podría negarla siendo consciente de que nuestro distrito de Tres Arroyos es un ejemplo de producción, trabajo y valor agregado. Es por ello que debemos celebrar y conmemorar esta Fiesta con orgullo y esperanza, con más énfasis y alegría que todas las anteriores, porque, a pesar de todo, el campo, la industria, el comercio y la ciudad toda seguimos estando unidos en beneficio de todos, así debe ser en todos los ámbitos, así habremos aprendido de cara a la lección y así, no tengo ninguna duda, será nuestro próximo futuro”, concluyó.