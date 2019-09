Sánchez en la inauguración del Polideportivo: “Es un día trascendental para el distrito de Tres Arroyos”

El intendente Carlos Sánchez, al hablar en el acto protocolar previsto para la inauguración del Polideportivo, se mostró muy emocionado al pronunciar sus palabras, y manifestó que “estaba seguro que no me iba a emocionar y en este momento no es muy difícil no emocionarse, estoy emocionado y honrado por la presencia de todos ustedes en un día que considero trascendental para el distrito de Tres Arroyos”.



“La inauguración del Polideportivo, tan necesario, tan proyectado, tan ansiado por nosotros, por nuestros jóvenes estudiantes, los adolescentes y los deportistas, estoy seguro que marcara un antes y un después en todos nosotros y en los niños que miran con asombro este acto de inauguración; haber soñado este espacio, fue como todos los sueños, no cuesta nada pero la realización de esta obra costo y llevo muchísimo ingenio, consenso, trabajo, sacrificio personal y económico pero como decía mi abuelo lo que cuesta vale y estamos aquí después de todo eso.”, argumentó.

Agradecimientos

“Quiero agradecer personal y públicamente al Jefe de Gabinete, Hugo Alberto Fernández quien se cargó la parte más brava de la mochila de este emprendimiento; también a los arquitectos, a los técnicos, al secretario de Obras Públicas, Mario Izurieta, al arquitecto Emiliano Monsalvo, al arquitecto Diego D´Annunzio, al ingeniero electricista recientemente jubilado Hugo Rodriguez, quien proyectó la parte eléctrica, y a otro equipo que no podía funcionar sin él, que es el equipo de Roberto Pissani, que allí estaba junto a su gente y también a Daniel Civetta, junto a la suya; a la empresa Palco S.A. porque en estas épocas de la economía del país se les hizo muy difícil llevar a cabo la obra; al sindicato de UOCRA, que en los momentos difíciles económicos puso todo lo que había que poner para consensuar e ir trabajando y que la obra no se pare; agradecer a los obreros, casi todos tresarroyenses para quienes pido un gran aplauso y también a los proveedores que en un 90 por ciento fueron locales, en este contexto económico, nada se puede lograr sin un gran sacrificio ante cada desafío”, dijo Sánchez.

El espectáculo

Un párrafo aparte tuvo el jefe comunal para quienes llevaron adelante el espectáculo con el que se cerró la inauguración, al reflejar en sus palabras que “decidimos un día hablar con cuatro personas: Juan Carlos Caruso, Héctor Somovilla, Andrea Tolosa y Martín Rodríguez Blanco, quienes dijeron “algo vamos a hacer”, y no se habló más; y la verdad es que han desarrollado un evento en el que se podrá apreciar que han logrado su cometido”.

“Este es el rumbo”

“Amigos, este es el rumbo, el norte, la brújula o el GPS si quieren, y demuestra que con sacrificio tenemos mucho por hacer, asumamos los desafíos por venir, y ahora disfrútenlo, esto es para todos ustedes”, concluyó.