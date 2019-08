Sánchez en LU 24: “Estoy muy entusiasmado por lo hecho y lo que queda por hacer”

El intendente Carlos Sánchez estuvo en los estudios de LU 24 a una semana de las PASO, y en una extensa charla habló de varios temas que pasaron por la salud, la educación, el medio ambiente y el trabajo.



“Estoy para comunicar lo que uno piensa y quiere seguir haciendo por Tres Arroyos”, dijo el jefe comunal, quien anunció a su vez que hay contactos para que pueda dictarse la carrera de Medicina en CRESTA, en uno de los aspectos más salientes de la entrevista.

En otros aspectos, Sánchez hizo hincapié en que “le puedo decir a la ciudadanía, que el entusiasmo más las ganas de trabajar que se tienen en el vecinalismo, les diría que las aprovechen, que hay que hacer muchas cosas pero cuando terminen las elecciones tenemos que estar todos juntos; yo en mi despacho recibo a todo el espectro político, podemos discutir alguna idea, y también digo que en las decisiones que se han tomado, han salido con el apoyo del Concejo Deliberante por lo que yo siempre hablo de Tres Arroyos, y se trata de trabajar por Tres Arroyos y cuando uno está convencido de eso Tres Arroyos va a seguir creciendo”.

Dijo que “hay una diferencia entre las elecciones legislativas, ya que la gente mira con menos interés, es una impresión mía, en tanto las que se realizan para elegir autoridades ejecutiva se analizan más a las personas, entendiendo que las responsabilidades son aún mayores, respecto a la decisión que el votante va a tomar más hacia la persona que al conjunto, en la legislativa se diluye demasiado la responsabilidad que se tiene para gobernar”.

“Un tropezón no es caída”, expresó Sánchez, respecto al resultado adverso sufrido en las legislativas del 2017 , y expresó que “no cae bien, hace tambalear los brazos por unas horas, pero hay que reponerse, el sacudón uno lo tiene anímicamente, pero creo que quienes tenemos varios años de lucha por la vida en general, sabemos que hay que reponerse y seguir adelante y mirar un poco más arriba, creo que nos hemos repuesto muy bien, los vecinalistas tuvimos otra experiencia con Aprile en 2001 cuando nos pegaron un golpe muy fuerte en las legislativas de ese año”.

“Creo que quienes nos metemos en el desafío de cosas importantes, ya sea empresario, político o en deportes, uno arranca de abajo, no son las cosas fáciles y nadie le regala nada a nadie; en todas las áreas hay cosas para hacer, y digo que la responsabilidad que me compete y de ganar seguiremos en la misma línea, admitiendo que hay cosas para eficientizar en todas las áreas”, significó.

“Los pueblos crecen o les va bien o les va mal pero la única culpable es la política, y quien entre en la próxima elección tendrá la responsabilidad de que siga creciendo o decaiga el distrito, vemos partidos vecinos que eran una potencia veinte años atrás y hoy están en una situación muy difícil”, dijo.

“Yo rescato y hago una conclusión respecto a la importancia del voto, que la gente mire bien lo que vota y analice bien lo que está votando porque su familia, su vida o su empleo depende de la política, no es cosa menor ir a votar y ver a quien se vota, porque a partir de ahí nos puede ir muy bien o muy mal. Lo que ha hecho el vecinalismo en Tres Arroyos es corregir los errores que había, primero le tocó al ingeniero Aprile tomar una municipalidad con el 50% en contra; a plata de hoy serían 750 millones que debía la comuna y eso ordenó en los ocho años de mandato y luego empezó el crecimiento del Parque Industrial, llegó el CRESTA, y el trabajo con clubes y entidades sociales. Hoy no debe haber una entidad con la que no hemos tenido aspectos de colaboración mutua, hacemos obras en conjunto, vemos cómo hacerlo con los vecinos, los clubes, las entidades de servicio, tenemos que tener la idea que tenemos que trabajar todos juntos, todos los vecinos para el mismo lado, esa es la filosofía del vecinalismo”, concluyó.