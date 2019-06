Sánchez en San Juan: “Hemos dado pasos importantísimos en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”

Luego de disertar en San Juan sobre la importancia de la decisión política para solucionar las problemáticas medioambientales, el intendente Carlos Sánchez habló con LU 24 sobre su experiencia en el 2° Congreso Internacional de Gestión Integral en Residuos Sólidos Urbanos.

“Los organizadores se enteran del trabajo que venimos realizando por intermedio de Transportes Malvinas, que también estuvo exponiendo a través del Ingeniero Maximiliano Sacerdote, quien planteó lo que realiza la empresa”, contó.



“Los modelos de gestión y experiencias nuevas”, fue el nombre de la mesa en la que Sánchez reflexionó sobre el trabajo del municipio: “La reflexión es que lo importante es la decisión política, tiene que salir de la política, tiene que salir del Estado sea municipal, provincial o nacional y de allí para abajo hay que convocar a todos los que quieran participar, incluso en la mesa hoy había universidades, y nosotros ya estamos teniendo una carrera en CRESTA apuntando a eso, para que empiecen a trabajar en medio ambiente desde lo científico y lo técnico”, expresó.

También mencionó que le causó buena impresión la cantidad de participantes que había y que todos tenían algo para hacer. “Nosotros trabajamos municipio y empresa privada, pero también podría aparecer una ONG o una cooperativa. Hay mucho para trabajar todavía con la gente que recolecta la basura, en darle a esa gente seguridad, darle una cobertura social porque ellos separan la basura y están ayudando a la comunidad”, dijo.

Además manifestó que “con lo que se viene realizando en Tres Arroyos esta la base del problema solucionado, pero hay muchos pasos que seguir, también hay que ver no solo qué se realiza con la separación de la basura, sino cómo reciclamos, cómo tratamos de tener menos basura en los rellenos sanitarios, dónde poder tratar ese relleno sanitario, experiencias que se han hecho en otras partes del mundo”.

“Hay muchísimo por trabajar, es un camino, en el caso nuestro, que hemos dado pasos importantísimos pero no hay que bajar los brazos, hay que trabajar muchísimo en esto porque el día que esto se pare volvemos a foja cero y se pierden los 10,12, 14 años que llevamos trabajando en esta línea”, agregó.

Además resaltó que la planta de separación de residuos no solo se realizó con fondos provinciales, sino que el municipio también aportó: “Algunos municipios tuvieron problemas con la justicia, en el caso nuestro el subsidio llegó para comprar maquinarias”.