Sánchez en San Mayol: “Este es un pueblo de trabajadores”

21 mayo, 2022 Leido: 517

“Realmente me pone muy contento la unión entre quienes organizaron este y otros eventos, porque cuando hay unión y objetivos a cumplir siempre se cumplen”, dijo el intendente Carlos Sánchez, quien participó junto a miembros de su gabinete de los Festejos Patronales de San Mayol, este sábado.

“Este es un pueblo de poca gente pero muy trabajadores, los conozco desde hace muchísimos años; a mí me tocó trabajar en mi época de contratista por estos lugares y realmente era un lugar donde daba gusto venir, cuando uno tenía un problema de una máquina o con la gente, Mayol nos cobijaba en esa época solucionándolos con la gente de acá, y me consta que son trabajadores de vocación, es gente a la que le gusta trabajar”, expresó.

“Mayol tuvo épocas muy buenas y muy malas y estamos saliendo, con mucha perseverancia, recorro esta localidad y veo que está mejorando, está el pasto cortado y las calles arregladas, se va avanzando; le agradezco a Paola, la subdelegada, que me empuja y me lleva a hacer cosas, a veces no son tan fáciles, pero felicito a todos los que han trabajado en esto y que van a seguir trabajando en otras cosas. Creo que este es el camino de trabajo y perseverancia, la perseverancia es una cosa que no es tan fácil de encontrar, pero es lo que nos lleva a cumplir con los objetivos, muchas gracias y un feliz día”, concluyó.

