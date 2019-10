Sánchez entregó diplomas a participantes de la inauguración del Polideportivo

Este viernes a la noche, en el Polideportivo, el Intendente entregó a todos los representantes de las disciplinas que participaron de la inauguración, un diploma en agradecimiento.



El director del área de Deportes, Guillermo Orsili, dijo a los presentes que “cuando lo requieran, sea la disciplina que sea, se pueden acercar al Polideportivo para usarlos el tiempo que lo necesiten”. A continuación se compartió el video del día de la inauguración.

El Intendente, orgulloso: “es una muestra de lo que podemos hacer los tresarroyenses”

Al momento de felicitarlos y agradecerles, el intendente Carlos Sánchez, por su parte, manifestó que “es un humilde reconocimiento al esfuerzo muy importante que hicieron y me consta que han dado todo”. “Estas grandes cosas no se hacen si no hay amor, voluntad y trabajo que además conllevan solidaridad y compañerismo”, resaltó.

“No debe haber tresarroyense que no se sienta orgullo del Polideportivo pero sobre todo de lo que pasó ese día, con toda la emoción de ver nuestra cultura y deporte”, agregó con énfasis.

“Cuando veo el video parece que fuera una película con actores de renombre internacional o un espectáculo de los que se pagan miles de pesos para observarlos, pero acá lo vimos con gente nuestra, bien hecho y coordinado. Eso es muestra de lo que podemos hacer los tresarroyenses cuando nos proponemos objetivos”, ponderó.

Sobre el final del reconocimiento se llevó a cabo un ágape.