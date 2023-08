Sánchez: “es un día que hace 20 años no vivía”

13 agosto, 2023

El intendente Carlos Sánchez ejerció su voto y al no ser candidato después de muchos años, comentó en exclusiva con LU 24: “es un día que hace 20 años no vivía, porque no soy candidato, pero vengo a votar sin serlo. Me da una cosa rara, pero de igual manera estoy muy contento porque el Movimiento Vecinal ha dado dos listas para ejercer la obligación cívica.”

Y agregó: “estoy confiado de que haremos una buena elección, les pedimos a la gente que venga a votar.” Además, se refirió al ausentismo que podría haber esta vez y dijo: “no tenemos que dejar que pase lo que quiera y que todo quede a la buena de Dios. La responsabilidad de cada uno de nosotros es con nuestra ciudad y provincia para que vaya para tal o cual lado.”

Finalmente, concluyó: “es sumamente importante el voto de cada uno de los ciudadanos. La rareza seguirá sucediendo porque es un cambio en mi vida personal, pero ojalá todo esto sea para estar más tranquilo y mejor.”

Volver