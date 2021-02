Sánchez está “muy preocupado y enojado” por lo sucedido en Reta

31 enero, 2021 Leido: 667

El intendente municipal Carlos Sánchez, en diálogo con LU 24 analizó lo acontecido en Reta donde se produjo el ataque al destacamento policial y la rotura de móviles, ocurrido este domingo y dijo estar “muy preocupado, un poco enojado por estas situaciones que no tienen sentido”, y afirmó que “es muy feo atacar a la institución”.

“Fue premeditado y preparado”

“Hay gente que no entiende que estamos en pandemia, que la situación es real, y que la gente de la Policía está trabajando cumpliendo una orden superior de la Nación de la Provincia y del municipio donde no deja hacer las fiestas clandestinas. En este caso, me parece a mí, en lo personal tiene que ver con algo que pasó la noche anterior donde se desbarataron dos fiestas clandestinas, esto tiene una mirada de mi parte que fue realmente premeditado, preparado, la emboscada y el ataque a la Comisaria, es algo que no se hace normalmente”, opinó.

“Me solidarizo con todo el personal policial, agradezco a la gente que vino de la Regional de Bahía Blanca, a Aldo Caminada, al Jefe de la Policía Fernández, a Cordiglia, que han sufrido consecuencias de una locura colectiva muy desagradable”, dijo.

La llegada de la máxima autoridad policial y el trabajo de la Justicia

“Desde hora muy temprana me comunique con Reta, y luego en horas del mediodía llame al Ministro Sergio Berni, quien me atendió inmediatamente y me ratificó que vendría el Jefe de la Policía provincial” sostuvo y agregó: “Ahora la Justicia està investigando como corresponde, realmente estas cosas no deben suceder en un balneario como Reta, un balneario tranquilo, donde no hay grandes problemas, y tengamos que salir a nivel nacional por una locura de cuatro, cinco o seis personas que están fuera de sí y espero que la Justicia trabaje como trabaja la Justicia y condene como marca la ley para estas situaciones”.

El arreglo de los daños y el traslado del Destacamento

Ya estamos trabajando en ver como se repara el móvil, que vino desde el Operativo Sol y vamos a ver si se hará cargo el mismo Operativo Sol o ver si lo hacemos nosotros, eso lo vamos a decidir mañana.

Teníamos previsto el traslado de la sede policial, pero se había atrasado el tema de trasladar la radio porque depende de una autorización provincial por lo que ahora encargué a la Jefatura de Policía poder poner la radio en el otro lugar, y después veremos como seguimos con el arreglo del Destacamento.

Refuerzo de controles de fiestas clandestinas

Las fiestas clandestinas están en todos los balnearios de la Provincia y el trabajo de la Policía va bien encaminado pero no hay un 100 por 100 de éxito porque la gente no entiende, pero nosotros vamos a reforzar un poco más, yo ya lo hablé con Aldo Caminada por lo que vamos a trabajar en ello”.

Volver