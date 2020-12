Sánchez estima que vacunarían al personal de la salud la semana entrante

25 diciembre, 2020 Leido: 275

El intendente Carlos Sánchez, brindó por LU 24 un mensaje en Navidad, y estimó que la próxima semana ya se vacunaría al personal de la salud que se encuentra en trabajo de alto riesgo.

Sánchez realizó un racconto de lo que fue el inicio de la pandemia en marzo, y afirmó que “este es un año muy particular, muy dificil, esto es algo a lo que no estábamos acostumbrados”.



Se mostró “cansado, como todos los ciudadanos, porque no sabíamos cuando nos levantábamos cada dia que era lo que iba a pasar, no solo con la pandemia sino con la situación económica Estamos llegando a fin de año, por lo que digo que tratemos de disfutar estos días de Fiestas con la familia lo mejor posible, y seguimos trabajando fuertemente para salir adelante en lo que falta de esta pandemia, y ver también si se puede arreglar el tema económico para el país”.

Sobre el inicio de la pandemia, el intendente sostuvo: “en marzo cuando termina la Fiesta del Trigo, una Fiesta que nos habia llenado de felicidad, muy exitosa, ya que organizar la misma es un trabajo muy importante para todo el equipo, nos sorprendimos cuando se indicó la primer cuarentena, pensamos que en catorce días de aislamiento pasaba y esto se terminaba, pero estuvimos hasta el 23 de agosto cuando se generalizaron los casos”.

Sánchez también recordó cómo se planificaron las primeras acciones, con las reuniones junto a los funcionarios, el Jefe de Gabinete, Secretarios y Directores, “para ver como inventábamos algo para poder seguir adelante, tanto en la salud como en lo social, con la ayuda muy importante que brindaron como siempre los Amigos del Hospital y también instituciones que trabajaron desde la parte social; todo eso se fue llevando a cabo y se sacó como se pudo para que los vecinos sufrieran un poco menos: no se logró todo, faltó y siguen faltando cosas para llevar adelante”.

“Estamos mirando que nos va a deparar el año que viene, en el tema salud, más allá de la vacuna y las ayudas económicas del gobierno, en esta situación que estamos inmersos”, agregó.

Las 600 vacunas destinadas al personal de salud

Respecto a la vacunación, Sánchez dijo que se está trabajando fuertemente con el equipo de salud para realizarla, y manifestó: “extraoficialmente puedo decir que a través de lo que se haría desde Región Sanitaria, estarían llegando alrededor de 600 vacunas que cubrirían toda la parte de la gente que está trabajando con alto riesgo, como pasa en todo el país, seguramente el lunes o martes vamos a tener noticias más frescas; me parece que está bien, seguirán llegando luego las vacunas, y creo que el operativo se va a realizar durante todo el año: la idea es tratar de vacunar algo en el Hospital y las salas del resto del distrito, estamos trabajando para ver cómo se actuara de acuerdo a lo que indique la Provincia”.

La Fiesta del Trigo: “una gran incógnita”

LU 24 consultó al intendente respecto a lo que sucederá con la edición 2021 de la Fiesta Provincial del Trigo, a lo que respondió que “es un tema muy complicado, podría decir que es una gran incógnita”

“Anteriormente, en agosto ya teníamos firmados los contratos con los artistas principales cosa que no pudimos hacer porque ni ellos están autorizados y nosotros tampoco, por lo que estamos en el medio, para ver si tenemos alguna alternativa, como para que en el almanaque no quede como que 2021 tenga una Fiesta nula, pensando en hacer algo como se hizo en la Fiesta de la Tradición, de manera virtual porque no podemos convocar a la gente de la manera que se hacía antes”.

