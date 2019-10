Sánchez estuvo en La Plata junto a los secretarios de Seguridad y Obras Públicas

El intendente Carlos Sánchez estuvo esta mañana en la ciudad de La Plata, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Mario Izurieta, y el secretario de Seguridad, Claudio Cuesta.

El jefe comunal habló con LU 24 al respecto y contó que “hicimos algunos trámites, la mayoría de ellos burocráticos, para que cuestiones sigan avanzando”.

En este sentido, Sánchez afirmó que el secretario de Seguridad participó de una importante reunión con secretarios de la provincia.

Además, el intendente expresó que “estuvimos con la autoridad del agua, que estamos tratando el expediente de la ampliación del Parque Industrial, hemos avanzado mucho durante este año, la autoridad del agua es uno de los últimos pasos que hay”.

También el jefe comunal argumentó que “estuvimos en el Instituto de la Vivienda junto al presidente Ismael Passaglia, por el tema de futuros pagos y certificados que estaban venciendo. El Instituto de la Vivienda está debiendo alguna plata y estamos viendo si pagan para poder continuar con las viviendas restantes, es un poco pesado el tema económico pero tengo promesas de que nos van a ir pagando”.

“Hicimos trámites en geodesia y tierras de la provincia, por algunos papeles y temas de loteo. En eso se avanzó bastante, en general fueron trámites burocráticos”, agregó.

El panorama para las elecciones generales

Al ser consultado sobre el panorama general que hay en la Provincia de lo que serán las elecciones generales del 27 de octubre, Sánchez indicó que “en algunos lugares hay ambiente de pesimismo, mientras que en otros sectores tienen pensado que se va a revertir, en mi opinión va a ser difícil que se revierta el resultado de las PASO a nivel nacional y provincial”.

A nivel local, el jefe comunal dijo que “estamos trabajando mucho, no dejo de tener la responsabilidad de gobernar, cuando tenemos un rato hacemos un poco de campaña, hay mucha gente trabajando fuertemente en intentar mantener los resultados de las PASO o mejorarlos si se puede”.

El debate

“Los caminos rurales son temas que conozco muy bien, está a la vista lo que hemos hecho en estos años. El productor agropecuario está muy conforme, hay una muy buena recaudación, eso se da cuando lo servicios son buenos”, sostuvo Sánchez sobre el debate de candidatos que tuvo lugar ayer en la Sociedad Rural de nuestra ciudad.

El intendente se refirió además a dichos de algunos candidatos: “hay que seguir trabajando, no corresponde sembrar dudas. Alguien dijo que no se conocen datos o no se saben los presupuestos, los concejales saben dónde va cada fondo que entra a la Municipalidad, que es lo que se hace con los presupuestos del Ente Descentralizado, del Hospital, el Tribunal de Cuentas está permanentemente controlando”, indicó.

“Para hablar hay que conocer y meterse en los temas, no hay que ir a un debate a decir yo del tema no sé nada pero sospecho de todo, pero bueno son cosas de la campaña”, cerró.